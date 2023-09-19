ВИДЕО | Азербайджан объявил об „антитеррористических мероприятиях“ в Нагорном Карабахе. Минобороны России впервые высказалось о ситуации

Азербайджанские СМИ опубликовали видео, на котором, как утверждается, показан момент уничтожения зенитно-ракетного комплекса „Тор“ ВС Армении в районе Степанакерта. „Новости Армении“ со ссылкой на депутата парламента непризнанной республики пишут , что в Степанакерте нет связи, „нет машин, чтобы забрать детей из школ“: „Война. Уже полчаса идет обстрел“.

В рамках этих „мероприятий“, заявили в Минобороны, азербайджанские военные „с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводят из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения“. Гражданские объекты и население, подчеркивается в заявлении, целями не являются.

„В целях обеспечения положений трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджана, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера“.

Днем, 19 сентября (примернов в 13.00) Минобороны Азербайджана выступило с заявлением, в котором говорится:

Минобороны России в своем первом и единственном заявлении с начала конфликта сообщило, что фиксирует „многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения“.

Минобороны Азербайджана утверждает, что „локальные антитеррористичекие мероприятия успешно продолжаются“. По заявлению ведомства, под контроль азербайджанской армии перешли более 60 боевых постов.

В результате обстрелов в Нагорном Карабахе погибли 25 человек, утверждает омбудсмен непризнанной НКР. Двое из них — мирные жители.

Полиция начала применять светошумовые гранаты против демонстрантов в центре Еревана.

Минобороны Армении на фоне обстрелов Нагорного Карабаха заявило о спокойной обстановки на границах страны. „По состоянию на 14:00 обстановка на границах Армении относительно стабильная“, — заявили в пресс-службе ведомства.

Meduza также опубликовала официальное заявление Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики: „19 сентября в 13:00 вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня вдоль всей протяженности линии соприкосновения, нанося ракетно-артиллерийские удары“ .Минобороны Армении утверждает, что армянских военных на территории непризнанной НКР нет, пишет Meduza.

Около 15:20 стало известно о первых погибших мирных жителях. По утверждению омбудсмена Гегама Степаняна непризнанной республики, „среди мирного населения есть двое погибших, один из которых ребенок“. „Из 11 известных раненых — восемь детей“, — добавил он.

Позже Карабах призвал Азербайджан к прекращению боевых действий и переговорам.

„Карабахская сторона обращается к азербайджанской стороне с призывом немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров с целью урегулирования ситуации“, - такое заявление единого информационного центра Карабаха передают армянское издание „Фактор“ и „Интерфакс“.

Ранее министерство обороны Карабаха сообщило, что на данный момент интенсивность огня на линии соприкосновения существенно снизилась.

Никол Пашинян обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Они подчеркнули недопустимость применения силы и необходимость использования международных механизмов деэскалации, сообщает правительство Армении.

Отмечается, что Макрон сообщил Пашиняну, что „в связи со сложившейся ситуацией Франция инициирует экстренное заседание Совета безопасности ООН“.

В Баку ответили на предложение Степанакерта начать переговоры