ВИДЕО | Азербайджан объявил об „антитеррористических мероприятиях“ в Нагорном Карабахе. Минобороны России впервые высказалось о ситуации
Азербайджанские военные проводят „антитеррористические мероприятия“ на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Арцах), передает „Медуза“.
Главное к 20:00
Полиция начала применять светошумовые гранаты против демонстрантов в центре Еревана.
В результате обстрелов в Нагорном Карабахе погибли 25 человек, утверждает омбудсмен непризнанной НКР. Двое из них — мирные жители.
Минобороны Азербайджана утверждает, что „локальные антитеррористичекие мероприятия успешно продолжаются“. По заявлению ведомства, под контроль азербайджанской армии перешли более 60 боевых постов.
Минобороны России в своем первом и единственном заявлении с начала конфликта сообщило, что фиксирует „многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения“.
Европарламент призвал совет ЕС рассмотреть введение санкций против властей Азербайджана.
ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
Днем, 19 сентября (примернов в 13.00) Минобороны Азербайджана выступило с заявлением, в котором говорится:
„В целях обеспечения положений трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджана, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера“.
В рамках этих „мероприятий“, заявили в Минобороны, азербайджанские военные „с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводят из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения“. Гражданские объекты и население, подчеркивается в заявлении, целями не являются.
Азербайджанские СМИ опубликовали видео, на котором, как утверждается, показан момент уничтожения зенитно-ракетного комплекса „Тор“ ВС Армении в районе Степанакерта. „Новости Армении“ со ссылкой на депутата парламента непризнанной республики пишут, что в Степанакерте нет связи, „нет машин, чтобы забрать детей из школ“: „Война. Уже полчаса идет обстрел“.
Минобороны Армении на фоне обстрелов Нагорного Карабаха заявило о спокойной обстановки на границах страны. „По состоянию на 14:00 обстановка на границах Армении относительно стабильная“, — заявили в пресс-службе ведомства.
Meduza также опубликовала официальное заявление Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики: „19 сентября в 13:00 вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня вдоль всей протяженности линии соприкосновения, нанося ракетно-артиллерийские удары“ .Минобороны Армении утверждает, что армянских военных на территории непризнанной НКР нет, пишет Meduza.
Около 15:20 стало известно о первых погибших мирных жителях. По утверждению омбудсмена Гегама Степаняна непризнанной республики, „среди мирного населения есть двое погибших, один из которых ребенок“. „Из 11 известных раненых — восемь детей“, — добавил он.
Позже Карабах призвал Азербайджан к прекращению боевых действий и переговорам.
„Карабахская сторона обращается к азербайджанской стороне с призывом немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров с целью урегулирования ситуации“, - такое заявление единого информационного центра Карабаха передают армянское издание „Фактор“ и „Интерфакс“.
Ранее министерство обороны Карабаха сообщило, что на данный момент интенсивность огня на линии соприкосновения существенно снизилась.
Никол Пашинян обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Они подчеркнули недопустимость применения силы и необходимость использования международных механизмов деэскалации, сообщает правительство Армении.
Отмечается, что Макрон сообщил Пашиняну, что „в связи со сложившейся ситуацией Франция инициирует экстренное заседание Совета безопасности ООН“.
В Баку ответили на предложение Степанакерта начать переговоры
В официальном заявлении администрации президента Азербайджана говорится, что власти готовы встретиться с „с представителями армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны“. При этом в Баку подчеркнули, что не собираются прекращать боевые действия в Карабахе до роспуска правительства непризнанной НКР, пишет Meduza.
„Для прекращения антитеррористических мер незаконные армянские вооруженные формирования должны сдать все оружие, а незаконный режим должен быть распущен“, — заявили в администрации президента Азербайджана.
В противном случае „антитеррористические меры“ будут „продолжены до конца“.
В Нагорном Карабахе заявляют о пяти погибших
По утверждению Минздрава непризнанной НКР, еще 80 человек получили ранения и доставлены в республиканский медцентр. Из них 15 — мирные жители.
Минобороны НКР сообщает, что бои продолжаются „по всей линии соприкосновения“.
„ВС Азербайджана применяет артиллерийские и ракетные средства, ударные беспилотники, боевую авиацию“, — утверждают в военном ведомстве непризнанной республики.
Как сообщила Meduza, Европарламент призвал совет ЕС рассмотреть введение санкций против властей Азербайджана за военные действия в Карабахе.
Между протестующими у посольства России в Ереване и полицейскими начались стычки, пишет РИА Новости.
Минобороны России впервые высказалось о ситуации
В ведомстве отметили, что миротворцы продолжают „круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня“.
С 12:00 19 сентября 2023 г. российским миротворческим контингентом фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения.
Российскими миротворцами организована эвакуация мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов и оказание медицинской помощи пострадавшим гражданам.
В течение дня в расположение российского миротворческого контингента эвакуировано 469 человек, в том числе 185 детей. Медицинскими работниками медицинского отряда специального назначения оказана помощь девяти раненым гражданам, в том числе четырем детям.
Российское ведомство призвало стороны к прекращению огня и продолжению переговоров.
Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщает о 138 раненых в результате сегодняшних обстрелов. Ранее он говорил, что погибли 25 человек — совокупно гражданских и военных.
В Ереване, где продолжаются протесты, люди попытались устроить штурм здания правительства и прорвать кордон полиции.
США призвали Азербайджан прекратить боевые действия в Карабахе. С соответствующим заявлением выступил госсекретарь Энтони Блинкен.
Заседание Совбеза ООН по ситуации в Карабахе запланировано на 21 сентября.