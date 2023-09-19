ВИДЕО | Азербайджан объявил об „антитеррористических мероприятиях“ в Нагорном Карабахе. Есть двое погибших, один из них ребенок
Азербайджанские военные проводят „антитеррористические мероприятия“ на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Арцах), передает „Медуза“.
В заявлении Минобороны Азербайджана, которое цитирует „Интерфакс“, говорится:
„В целях обеспечения положений трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджана, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера“.
В рамках этих „мероприятий“, заявили в Минобороны, азербайджанские военные „с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводят из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения“. Гражданские объекты и население, подчеркивается в заявлении, целями не являются.
Азербайджанские СМИ опубликовали видео, на котором, как утверждается, показан момент уничтожения зенитно-ракетного комплекса „Тор“ ВС Армении в районе Степанакерта. „Новости Армении“ со ссылкой на депутата парламента непризнанной республики пишут, что в Степанакерте нет связи, „нет машин, чтобы забрать детей из школ“: „Война. Уже полчаса идет обстрел“.
Минобороны Армении на фоне обстрелов Нагорного Карабаха заявляет о спокойной обстановки на границах страны. „По состоянию на 14:00 обстановка на границах Армении относительно стабильная“, — заявили в пресс-службе ведомства.
Meduza также опубликовала официальное заявление Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики: „19 сентября в 13:00 вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня вдоль всей протяженности линии соприкосновения, нанося ракетно-артиллерийские удары“ .Минобороны Армении утверждает, что армянских военных на территории непризнанной НКР нет, пишет Meduza.
Около 15:20 стало известно о первых погибших мирных жителях. По утверждению омбудсмена Гегама Степаняна непризнанной республики, „среди мирного населения есть двое погибших, один из которых ребенок“. „Из 11 известных раненых — восемь детей“, — добавил он.
Позже Карабах призвал Азербайджан к прекращению боевых действий и переговорам.
„Карабахская сторона обращается к азербайджанской стороне с призывом немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров с целью урегулирования ситуации“, - такое заявление единого информационного центра Карабаха передают армянское издание „Фактор“ и „Интерфакс“.
Ранее министерство обороны Карабаха сообщило, что на данный момент интенсивность огня на линии соприкосновения существенно снизилась.
Никол Пашинян обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Они подчеркнули недопустимость применения силы и необходимость использования международных механизмов деэскалации, сообщает правительство Армении.
Отмечается, что Макрон сообщил Пашиняну, что „в связи со сложившейся ситуацией Франция инициирует экстренное заседание Совета безопасности ООН“.
В Баку ответили на предложение Степанакерта начать переговоры
В официальном заявлении администрации президента Азербайджана говорится, что власти готовы встретиться с „с представителями армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны“. При этом в Баку подчеркнули, что не собираются прекращать боевые действия в Карабахе до роспуска правительства непризнанной НКР, пишет Meduza.
„Для прекращения антитеррористических мер незаконные армянские вооруженные формирования должны сдать все оружие, а незаконный режим должен быть распущен“, — заявили в администрации президента Азербайджана.
В противном случае „антитеррористические меры“ будут „продолжены до конца“.