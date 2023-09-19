В Таллинне стартует фестиваль экстремалов Simple Session, а на площади Вабадузе установят копию тартуского моста

В Таллинне ожидается более сотни лучших скейтбордистов и велосипедистов BMX мира из 28 стран. К нам приедут, например, американская звезда BMX Гаррет Рейнольдс, легендарный скейтбордист Аарон „Челюсти“ Хомок. Однако мероприятие не ограничится территорией старого завода.

„Скейтборд и BMX — это виды спорта, зародившиеся на улицах, поэтому лучшие спортсмены мира, уже приехавшие в Таллинн, вовсю гуляют по городу и тестируют всевозможные места на скейтбордах и трюковых велосипедах. Городской пейзаж на этой неделе получился очень красочным, поскольку сейчас здесь активно проводят время спортсмены-экстремалы. Мы скрестили пальцы, чтобы погода была на нашей стороне, и мы смогли бы в полной мере реализовать запланированные на улицах города мероприятия“, — говорит организатор Simple Session Ристо Калмре.

В случае сухой погоды в среду с 15:00 в недавно отремонтированном скейт-парке Skoone Bastion DIY пройдет ряд мероприятий, таких как быстрый спуск, прыжки и трюковые соревнования. В случае дождя мероприятие придется перенести, и организаторы обещают распространить информацию в социальных сетях. В четверг на площади Вабадузе в сотрудничестве с Visit Estonia будет установлена инсталляция в форме тартуского моста, символизирующая возвращение Simple Session к истокам – ведь именно в Тарту в 2000 году стартовало мероприятие, ставшее теперь одним из самых известных событий экстремального спорта в мире. В августе 2024 года Simple Session, спустя более 15 лет, вновь пройдет в Тарту.

„Мы хотим возродить легендарные места в городском пространстве и привнести на улицы жизнь, частью которой являются не только автомобили“, — добавляет Калмре, который, помимо Simple Session, также является одним из двух организаторов Tour d'ÖÖ - популярной велосипедной прогулки по городу.