Фигуристка из Эстонии заняла 16-е место на юниорском Гран-при в Японии

13-летняя Ныу, набравшая в пятницу 47,85 балла в короткой программе и занявшая таким образом 17-е место, в субботу получила 88,56 балла за произвольную программу. За две программы юная фигуристка набрала 136.41 балла и при большой конкуренции заняла 16-е место среди 34 участниц.

Первое место заняла японка Мао Симада (213,86 балла), второе место заняла ее соотечественница Йо Такаги (188,15). Третье место заняла Ю-Фэн Цай с Тайваня – 178,82.

При этом Ныу стала четвертой среди представителей Европы, лучшей фигуристкой из Европы стала Петра Лахти (Финляндия), которая заняла девятое место - 151,14 балла.

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