МНЕНИЕ | Почему Россия не сможет обрести себя

1. Массовое представление о том, что Запад должен одним ударом все обрезать (т.е. это перенос авторитарной модели на Запад, „весь мир устроен так“. Знаменитая притча про султана, который говорил: „Хорошо бы, чтобы у мира была одна голова, тогда бы ее можно было срубить одним ударом“. Запад мыслится как такой „султан“).

2. Убежденность в том, что Запад принимает меры „из мести“. И что Запад должен дальше мстить: судить всех трибуналом, всех завести под санкции и т.д.

3. Полное отсутствие понимания, что для Запада „веапонизация экономики“, то есть использование экономических инструментов для политического давления - это очень тяжелый удар по самому себе. И никто на Западе не хочет превращать свободный рынок в инструмент политического администрирования. А если это приходится делать, то это вынужденно.

4. Что Запад двулично продолжает поощрять путинских олигархов, потреблять российскую нефть и продолжает платить России за поставки.

5. Что Запад обязан предложить России какую-то стратегию (выхода из запоя), что Запад должен быть терапевтом в отношении российского народа и что Запад очень плохо поступил, что не предложил и раньше какую-то стратегию „обретения Россией самой себя“ (при Горбачеве не предложил, потом при Ельцине не предложил и т.д.)

6. Что Запад должен нам верить, что у нас будет демократия. А не говорить, как президент Чехии П.Павел, что „может у русских когда-нибудь и будет демократия, но мы не можем полагаться на это, как на реалистичный сценарий и должны ориентироваться на укрепление собственной безопасности“. Это очень обидно, что он нам не верит!

7. Убежденность в том, что если польские пограничники долго проверяют русский паспорт, то это не потому что у них сегодня введен план „Перехват“, а потому что именно меня они ненавидят. И если меня уволили в Европе, то это означает, что я попал под „культуру отмены“.