Опрос: каких льгот жители Эстонии ожидают от своих работодателей?

Жителей Эстонии интересуют более всего возможности медицинского страхования: 66% всех респондентов поставили этот бонус на первое место. Во-вторых, работники желали предоставления дополнительных оплачиваемых дней к отпуску; в-третьих, профессионального обучения и, в-четвёртых, субсидирования занятий спортом.

По словам руководителя по рискам личного страхования If Kindlustus Эвелин Стрикхольм, проведенное исследование показало, что именно эти четыре льготы работники больше всего надеются получить от работодателя.

„Многие работники желают получить эти бонусы, вследствие чего работодатели могли бы подумать именно об этом. Люди желают прежде всего иметь возможность получить быструю помощь по проблемам своего здоровья, бесплатно посетить частного врача или получить бесплатную зубоврачебную помощь. Так называемая гибридная работа также стала более популярной, что привело к тому, что для многих обычные, предлагаемые в офисе льготы уже не играют столь большой роли. Почти пятая часть респондентов также посчитала необходимыми регулярные совместные мероприятия, субсидии на транспорт или парковку, предоставление предприятием скидок на собственную продукцию или услуги, подарочные карты, а также бесплатные фрукты и кофе в офисе“, - пояснила Стрикхольм.

Медицинское страхование посчитали очень важным как молодые, так и пожилые работники, среди которых не менее двух третей респондентов поставили эту льготу на первое место среди своих предпочтений. Среди 35-44-летних этот показатель был несколько ниже – 54%.

„Можно сказать, что о своем здоровье думают как пожилые, так и молодые люди, – и больших различий здесь нет. Опрос также показал, что жители разных регионов Эстонии довольно одинаково ценят медицинское страхование, – независимо от дохода, пола или национальности“, – уточнила Стрикхольм.