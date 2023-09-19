Опрос: каких льгот жители Эстонии ожидают от своих работодателей?(3)
Как выяснилось из опроса, проведенного If Kindlustus, если раньше жители Эстонии ожидали от своих работодателей построенного в подвальном помещении офиса тренажерного зала, бесплатного кофе и фруктов, то сегодня многие из работников трудятся частично или полностью дома, вследствие чего от работодателей ждут гораздо больше таких льгот, которые касаются самого человека.
Жителей Эстонии интересуют более всего возможности медицинского страхования: 66% всех респондентов поставили этот бонус на первое место. Во-вторых, работники желали предоставления дополнительных оплачиваемых дней к отпуску; в-третьих, профессионального обучения и, в-четвёртых, субсидирования занятий спортом.
По словам руководителя по рискам личного страхования If Kindlustus Эвелин Стрикхольм, проведенное исследование показало, что именно эти четыре льготы работники больше всего надеются получить от работодателя.
„Многие работники желают получить эти бонусы, вследствие чего работодатели могли бы подумать именно об этом. Люди желают прежде всего иметь возможность получить быструю помощь по проблемам своего здоровья, бесплатно посетить частного врача или получить бесплатную зубоврачебную помощь. Так называемая гибридная работа также стала более популярной, что привело к тому, что для многих обычные, предлагаемые в офисе льготы уже не играют столь большой роли. Почти пятая часть респондентов также посчитала необходимыми регулярные совместные мероприятия, субсидии на транспорт или парковку, предоставление предприятием скидок на собственную продукцию или услуги, подарочные карты, а также бесплатные фрукты и кофе в офисе“, - пояснила Стрикхольм.
Медицинское страхование посчитали очень важным как молодые, так и пожилые работники, среди которых не менее двух третей респондентов поставили эту льготу на первое место среди своих предпочтений. Среди 35-44-летних этот показатель был несколько ниже – 54%.
„Можно сказать, что о своем здоровье думают как пожилые, так и молодые люди, – и больших различий здесь нет. Опрос также показал, что жители разных регионов Эстонии довольно одинаково ценят медицинское страхование, – независимо от дохода, пола или национальности“, – уточнила Стрикхольм.
Когда респондентам напрямую задали вопрос: что они предпочитают: скидки на медицинские услуги, следующие из медицинского страхования, или бесплатные фрукты и закуски в офисе, то 92% предпочли более дешевые медицинские услуги. На вопрос, предпочли бы они льготы на лечение зубов или частичную компенсацию стоимости обедов у работодателя, 81% ответили, что предпочли бы лечение зубов. На вопрос: что представляет больший интерес, – возможность получить быструю и бесплатную помощь у частного врача или организованные работодателем совместные мероприятия, – 77% выбрали первый вариант.
Такие же результаты были получены, когда людям был предоставлен следующий выбор: льготы по медицинскому страхованию с одной стороны или массажные кресла или столы для пинг-понга в офисе с другой, то массажные кресла посчитали более важными только 11%, а игровой инвентарь – всего 6% респондентов.
„Конечно, игровые столы и прочие привилегии и льготы, безусловно, занимают свое место в современном офисе, но, глядя на результаты опроса, становится ясно, что сотрудники предпочитают индивидуальные способы заботы о своем здоровье и его укрепления“, — добавила Стрикхольм.
По сравнению с другими странами Балтии оказалось, что наши южные соседи еще более заинтересованы в медицинском страховании, а значение традиционного субсидирования занятий спортом там ниже, чем в Эстонии. По словам руководителя по рискам, в Латвии и Литве льготы по медицинскому страхованию на протяжении ряда лет используются несколько шире, и поэтому в обществе, вероятно, существуют более сильные ожидания и пожелания относительно заботы работодателей о здоровье своих работников.
В опросе, проведенном If Kindlustus в Эстонии, Латвии и Литве, приняли участие чуть более 500 человек из каждой страны.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.