ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (571-й день) | ВСУ заявили, что прорвали российскую линию обороны близ Бахмута

Обеспокоенность в российском информационном пространстве по поводу здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова подчеркивает зависимость президента РФ Владимира Путина от Кадырова в вопросе сохранения стабильности в этом регионе, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в очередном обзоре. Дестабилизация власти Кадырова в Чечне стала бы „серьезным ударом по режиму Путина“, отчасти из-за того, насколько важным для ранней популярности действующего президента в РФ являлось „установление стабильности в Чечне посредством жестокой и кровавой войны“, указывают аналитики.

ВСУ могут разорвать сухопутный коридор России с аннексированным Крымом до наступления зимы, допускает начальник Главного управления разведки украинского министерства обороны Кирилл Буданов. Россия задействует недостаточно сильные резервы, которые не планировала разворачивать до конца октября, заявил Буданов в интервью журналу The Economist.

По данным командующего, россияне не оставляют планов возобновить наступление на Купянском и Лиманском направлениях. „После потери на прошлой неделе населенных пунктов Андреевки и Клещеевки враг проводит многочисленные контратаки с разных направлений, безуспешно пытаясь вернуть утраченные позиции“, - добавил Александр Сырский. Он указал, что два украинских села были важными элементами обороны россиян в районе от Бахмута до Горловки. Военачальник добавил, что украинские военные продолжают продвигаться вперед, а для организации задач состоялась встреча с командирами бригад, которые сейчас находятся в районе Бахмута.

Украинские военные прорвали российскую линию обороны в районе Бахмута, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. „В результате успешных действий наших войск была пробита линия обороны врага, которую он пытался закрыть, бросая в бой все имеющиеся резервы. В боях на Бахмутском направлении были разбиты и полностью потеряли боеспособность одни из наиболее подготовленных и лучших частей врага - 72 отдельная мотострелковая бригада, 31 и 83 отдельные десантно-штурмовые бригады“, - цитирует слова Сырского Telegram-канал Минобороны Украины Military Media Center.

Комментируя возможность поставки Киеву немецко-шведский крылатых ракет Taurus, Столтенберг указал на важность вооружения такого типа для ведения войны и приветствовал тот факт, что „некоторые союзники - Великобритания, Франция, США - уже поставили ракетные системы большой дальности“. Поддержка Украины Германией, включая танки и системы ПВО, играет ключевую роль для обороны этой страны, добавил он.

В настоящее время западные союзники Украины не наблюдают признаков непосредственной угрозы ядерной эскалации в войне с Россией. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданиям медиагруппы Funke. „Мы очень внимательно следим за тем, что делает российская армия. Пока мы не заметили никаких изменений в российских ядерных силах, которые заставили бы нас реагировать“, - указал он. В то же время Столтенберг подчеркнул, что НАТО готова к ситуации с применением ядерного оружия: „Цель НАТО - предотвратить войну, тем более ядерную войну. У нас есть надежные средства сдерживания“.

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность территориальных уступок России ради достижения мира. „Нет. Это наша территория“, - подчеркнул глава украинского государства в интервью американскому телеканалу CBS, отвечая на вопрос, может ли Украина отказаться от части своих земель. Зеленский особо выделил необходимость освободить как можно больше захваченных Россией регионов и продолжать контрнаступление, невзирая на погодные условия.

Главное разведывательное управление Минобороны Украины 15 сентября заявило, что Кадыров находился в коме. В то же время глава Чечни 17 сентября опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик с опровержением слухов о плохом состоянии здоровья.

Между тем в посте отмечается, что Россия вывела в Черное море 10 кораблей, оставив, однако, ракетоносители, в пунктах базирования.

ВС РФ нанесли очередной авиаудар в направлении острова Змеиный, сообщает пресс-служба сил обороны юга Украины в Telegram. О последствиях этого удара информации пока нет.

В Брянской области украинские войска обстреляли село Лемешовка Севского района, пишет губернатор региона Александр Богомаз в Telegram. По его данным, пострадавших нет. „В результате обстрела поврежден зерносушильный комплекс, хозяйственные помещения и трансформатор сельхозпредприятия“, - говорится в посте.

По сведениям онлайн-издания Liga net, из команды прошлого министра обороны Украины Алексея Резникова в должности остался только первый замминистра обороны генерал Александр Павлюк.

Анна Маляр, Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский и Денис Шарапов уволены с должностей заместителей министра обороны Украины. Кроме того, свои посты потеряли Андрей Шевченко (замминистра обороны по вопросам европейской интеграции), Виталий Дайнега (замминистра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации) и Константин Ващенко (государственный секретарь Минобороны Украины). Об этом решении кабинета министров Украины сообщает постоянный представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Как пишет BBC со ссылкой на украинского журналиста Юрия Бутусова, 31-я бригада, которой командовал Кондрашкин, „принимала участие во всех крупнейших сражениях войны в Украине, начиная с десанта в аэропорт Гостомель“. По данным Бутусова, сейчас это подразделение находится под Бахмутом, где ВСУ ведут контрнаступление.

Погиб командир Ульяновской 31-й десантно-штурмовой бригады полковник Андрей Кондрашкин, имевший позывной „Дунай“. Об этом сообщил в Telegram „замглавы“ Росгвардии самопровозглашенной „ДНР“ Александр Ходаковский, не уточняя обстоятельства гибели.

СМИ: Ограничения КНР привели к дефициту комплектующих для дронов в России

Введенные китайскими властями с 1 сентября ограничения на экспорт дронов массой более 4 кг серьезно осложнили их поставки в Россию и привели к дефициту ряда комплектующих, например тепловизоров, пишет газета „Коммерсант“. Чтобы поставщики получили разрешение на экспорт в Россию, необходимо доказать, что беспилотник не будет использоваться в военных целях, отмечается в публикации.

„Продавцы китайских дронов в РФ пытаются наладить параллельный импорт. Однако некоторые жалуются, что Казахстан на днях ужесточил процедуру ввоза“, - говорится в статье.

Украина намерена судиться в ВТО с Польшей, Венгрией и Словакией

Украина будет судиться с Венгрией, Польшей и Словакией в рамках ВТО в случае, если эти страны не откажутся от продления на национальном уровне запрета на продажу на внутреннем рынке украинской сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщил замминистра торговли Украины Тарас Качка в интервью онлайн-изданию Politico. Он добавил, что Киев может принять ответные меры в отношении Польши, запретив продажу в Украине польских овощей и фруктов.

Вдова Пригожина вернула девичью фамилию

Вдова основателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина поменяла фамилию и стала Любовью Валентиновной Кряжевой, пишет „Фонтанка“, ссылаясь на изменения в системе СПАРК. При запросе по фамилии Кряжева в выдаче ресурса появляются компании, к которым относится вдова приближенного президента РФ Владимира Путина, погибшего при крушении самолета в Тверской области 23 августа. Информация об изменении личных данных Кряжевой в СПАРК появилась 15 сентября, при этом дата смены фамилии в паспорте неизвестна. Как сообщается далее, Кряжева - девичья фамилия вдовы Пригожина.

Опубликованы снимки поврежденной российской подлодки „Ростов-на-Дону