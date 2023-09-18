ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (571-й день) | ВСУ заявили, что прорвали российскую линию обороны близ Бахмута
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
ВСУ заявили, что прорвали российскую линию обороны близ Бахмута
Украинские военные прорвали российскую линию обороны в районе Бахмута, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. „В результате успешных действий наших войск была пробита линия обороны врага, которую он пытался закрыть, бросая в бой все имеющиеся резервы. В боях на Бахмутском направлении были разбиты и полностью потеряли боеспособность одни из наиболее подготовленных и лучших частей врага - 72 отдельная мотострелковая бригада, 31 и 83 отдельные десантно-штурмовые бригады“, - цитирует слова Сырского Telegram-канал Минобороны Украины Military Media Center.
По данным командующего, россияне не оставляют планов возобновить наступление на Купянском и Лиманском направлениях. „После потери на прошлой неделе населенных пунктов Андреевки и Клещеевки враг проводит многочисленные контратаки с разных направлений, безуспешно пытаясь вернуть утраченные позиции“, - добавил Александр Сырский. Он указал, что два украинских села были важными элементами обороны россиян в районе от Бахмута до Горловки. Военачальник добавил, что украинские военные продолжают продвигаться вперед, а для организации задач состоялась встреча с командирами бригад, которые сейчас находятся в районе Бахмута.
Разведка Украины - о перспективе разрыва сухопутного коридора РФ с Крымом
ВСУ могут разорвать сухопутный коридор России с аннексированным Крымом до наступления зимы, допускает начальник Главного управления разведки украинского министерства обороны Кирилл Буданов. Россия задействует недостаточно сильные резервы, которые не планировала разворачивать до конца октября, заявил Буданов в интервью журналу The Economist.
ISW: Путин зависит от Кадырова в вопросе стабильности в Чечне
Обеспокоенность в российском информационном пространстве по поводу здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова подчеркивает зависимость президента РФ Владимира Путина от Кадырова в вопросе сохранения стабильности в этом регионе, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в очередном обзоре. Дестабилизация власти Кадырова в Чечне стала бы „серьезным ударом по режиму Путина“, отчасти из-за того, насколько важным для ранней популярности действующего президента в РФ являлось „установление стабильности в Чечне посредством жестокой и кровавой войны“, указывают аналитики.
Главное разведывательное управление Минобороны Украины 15 сентября заявило, что Кадыров находился в коме. В то же время глава Чечни 17 сентября опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик с опровержением слухов о плохом состоянии здоровья.
Президент Украины исключил возможность территориальных уступок России
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность территориальных уступок России ради достижения мира. „Нет. Это наша территория“, - подчеркнул глава украинского государства в интервью американскому телеканалу CBS, отвечая на вопрос, может ли Украина отказаться от части своих земель. Зеленский особо выделил необходимость освободить как можно больше захваченных Россией регионов и продолжать контрнаступление, невзирая на погодные условия.
Экс-президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Украина могла избежать эскалации войны, отказавшись от части захваченных Россией территорий.
Столтенберг не видит непосредственной угрозы ядерной эскалации в Украине
В настоящее время западные союзники Украины не наблюдают признаков непосредственной угрозы ядерной эскалации в войне с Россией. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданиям медиагруппы Funke. „Мы очень внимательно следим за тем, что делает российская армия. Пока мы не заметили никаких изменений в российских ядерных силах, которые заставили бы нас реагировать“, - указал он. В то же время Столтенберг подчеркнул, что НАТО готова к ситуации с применением ядерного оружия: „Цель НАТО - предотвратить войну, тем более ядерную войну. У нас есть надежные средства сдерживания“.
Комментируя возможность поставки Киеву немецко-шведский крылатых ракет Taurus, Столтенберг указал на важность вооружения такого типа для ведения войны и приветствовал тот факт, что „некоторые союзники - Великобритания, Франция, США - уже поставили ракетные системы большой дальности“. Поддержка Украины Германией, включая танки и системы ПВО, играет ключевую роль для обороны этой страны, добавил он.
В „ДНР“ сообщили о гибели командира 31-й десантно-штурмовой бригады Кондрашкина
Погиб командир Ульяновской 31-й десантно-штурмовой бригады полковник Андрей Кондрашкин, имевший позывной „Дунай“. Об этом сообщил в Telegram „замглавы“ Росгвардии самопровозглашенной „ДНР“ Александр Ходаковский, не уточняя обстоятельства гибели.
Как пишет BBC со ссылкой на украинского журналиста Юрия Бутусова, 31-я бригада, которой командовал Кондрашкин, „принимала участие во всех крупнейших сражениях войны в Украине, начиная с десанта в аэропорт Гостомель“. По данным Бутусова, сейчас это подразделение находится под Бахмутом, где ВСУ ведут контрнаступление.
Кабинет министров Украины уволил Маляр и ряд других замов министра обороны
Анна Маляр, Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский и Денис Шарапов уволены с должностей заместителей министра обороны Украины. Кроме того, свои посты потеряли Андрей Шевченко (замминистра обороны по вопросам европейской интеграции), Виталий Дайнега (замминистра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации) и Константин Ващенко (государственный секретарь Минобороны Украины). Об этом решении кабинета министров Украины сообщает постоянный представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
По сведениям онлайн-издания Liga net, из команды прошлого министра обороны Украины Алексея Резникова в должности остался только первый замминистра обороны генерал Александр Павлюк.
Губернатор Брянской области: ВСУ обстреляли село Лемешовка
В Брянской области украинские войска обстреляли село Лемешовка Севского района, пишет губернатор региона Александр Богомаз в Telegram. По его данным, пострадавших нет. „В результате обстрела поврежден зерносушильный комплекс, хозяйственные помещения и трансформатор сельхозпредприятия“, - говорится в посте.
Россия нанесла очередной удар по острову Змеиный
ВС РФ нанесли очередной авиаудар в направлении острова Змеиный, сообщает пресс-служба сил обороны юга Украины в Telegram. О последствиях этого удара информации пока нет.
Между тем в посте отмечается, что Россия вывела в Черное море 10 кораблей, оставив, однако, ракетоносители, в пунктах базирования.
СМИ: Ограничения КНР привели к дефициту комплектующих для дронов в России
Введенные китайскими властями с 1 сентября ограничения на экспорт дронов массой более 4 кг серьезно осложнили их поставки в Россию и привели к дефициту ряда комплектующих, например тепловизоров, пишет газета „Коммерсант“. Чтобы поставщики получили разрешение на экспорт в Россию, необходимо доказать, что беспилотник не будет использоваться в военных целях, отмечается в публикации.
„Продавцы китайских дронов в РФ пытаются наладить параллельный импорт. Однако некоторые жалуются, что Казахстан на днях ужесточил процедуру ввоза“, - говорится в статье.
Украина намерена судиться в ВТО с Польшей, Венгрией и Словакией
Украина будет судиться с Венгрией, Польшей и Словакией в рамках ВТО в случае, если эти страны не откажутся от продления на национальном уровне запрета на продажу на внутреннем рынке украинской сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщил замминистра торговли Украины Тарас Качка в интервью онлайн-изданию Politico. Он добавил, что Киев может принять ответные меры в отношении Польши, запретив продажу в Украине польских овощей и фруктов.
Вдова Пригожина вернула девичью фамилию
Вдова основателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина поменяла фамилию и стала Любовью Валентиновной Кряжевой, пишет „Фонтанка“, ссылаясь на изменения в системе СПАРК. При запросе по фамилии Кряжева в выдаче ресурса появляются компании, к которым относится вдова приближенного президента РФ Владимира Путина, погибшего при крушении самолета в Тверской области 23 августа. Информация об изменении личных данных Кряжевой в СПАРК появилась 15 сентября, при этом дата смены фамилии в паспорте неизвестна. Как сообщается далее, Кряжева - девичья фамилия вдовы Пригожина.
Опубликованы снимки поврежденной российской подлодки „Ростов-на-Дону
Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовала имеющиеся в ее распоряжении фотографии российской подводной лодки „Ростов-на-Дону“, поврежденной в результате атаки на судоремонтный завод в аннексированном РФ Севастополе. Как видно на снимках, по подлодке нанесено два удара - в носовую часть и в правый борт. Об ударе по носовой части ранее заявляли эксперты, основываясь на спутниковых снимках, а о втором ударе известно не было.
По мнению норвежского независимого аналитика Тура Аре Иверсена, проанализировавшего фотографии, „оба попадания пробили прочный корпус субмарины“, в результате были повреждены торпедный и жилой отсеки, а также, возможно, „вспомогательные помещения за последним и аккумуляторные батареи“. Такие повреждения „наверняка выводят субмарину из действующего состава флота до конца войны“, уверен норвежский эксперт. По его мнению, ремонт подлодки „теоретически возможен“, но нерентабелен. Атака на российскую подлодку была совершена 13 сентября. Сначала о ней сообщило Минобороны РФ, позже удар подтвердило ГУР Минобороны Украины.
В здании оккупационной „администрации“ самопровозглашенной „ДНР“ произошел пожар
В Донецке в здании оккупационной „администрации“ самопровозглашенной „ДНР“ в результате обстрела начался пожар, который в итоге был потушен. Назначенный Россией „мэр“ города Алексей Кулемзин утверждает, что обстрел проводился из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Российский провоенный канал WarGonzo пишет, что один из снарядов попал в крышу здания. „Глава“ „ДНР“ Денис Пушилин сообщил, что погибших и пострадавших в здании „администрации“ не было.
„Холод“: Кремль потребовал от российских СМИ не называть Зеленского президентом
По данным издания „Холод“, администрация президента РФ потребовала от российских СМИ не называть президентом Украины Владимира Зеленского. По словам собеседников „Холода“, чиновники АП предложили изданиям - „от ТАСС до „Ридовки“ - при освещении деятельности украинского президента не упоминать его должность или описывать ее как „режим Зеленского“. Основной упор в требовании идет на заголовки заметок, чтобы Зеленский отображался без должности в строчках выдачи новостных агрегаторов, пишет „Холод“ со ссылкой на сотрудников изданий, получивших соответствующие указания. Издание отмечает, что некоторые СМИ уже начали исполнять требование. Так, у РИА „Новости“ с 15 сентября в ряде заметок не встречается словосочетание „президент Украины“ при упоминании Зеленского, в то время как в тех же заметках слово „президент“ неизменно стоит рядом с фамилией Путина. А агентство Regnum, ранее называвшее Зеленского „президентом Украины“, теперь называет его „главой киевского режима“, „киевским лидером“ и „украинским лидером“.
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