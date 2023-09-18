Ведущий теннисист Эстонии одержал уверенную победу и вышел в основную сетку турнира во Франции

Марк Лаял, победивший в воскресенье в первом раунде квалификации француза Луи Тесса (1264-й ATP) 6:1, 7:5, в понедельник одержал еще более убедительную победу над молдавским теннисистом Александром Козбиновым (422-й ATP). Лаял разгромил своего соперника со счетом 6:2, 6:1.

Марк Лаял подал один эйс, соперник – пять. Лаял допустил одну двойную ошибку, Козбинов - три. На своей первой подаче Лаял выиграл 85% очков (17/20), его соперник - 59% (19/32). Процент успеха на второй подаче у Лаяла составил 73, у молдаванина - 33. Из пяти брейк-пойнтов Лаял реализовал четыре, а его соперник не заработал ни одного брейк-пойнта.

В основном турнире с призовым фондом 145 000 евро примут участие 32 теннисиста. Соперник эстонского теннисиста по первому кругу еще не известен.

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