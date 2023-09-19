Март Вырклаэв: введение автоналога можно было бы отложить

Лидер Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс после вчерашнего заседания коалиционного совета сказал, что Март Вырклаэв (Партия реформ) вроде бы внес коррективы в первоначальные планы. „Не хочу вдаваться в детали, но проще говоря, у него там были предложения, меняющие ту ситуацию, которая была в пятницу вечером, на сотни миллионов евро. У нас были пару предложений, чтобы изменить на несколько миллионов“, - сказал он.

Вырклаэв пояснил, что означают „изменения на сотни миллионов“. Он рассказал, что социал-демократы, например, предложили, что бюджетные позиции можно было бы поправить в районе 100 млн евро, если дать местным самоуправлениям свободные руки в земельном налоге, то есть, чтобы они могли его поднять. Но в то же время уменьшая для сбалансирования верхний предел объема кредитов местных самоуправлений с 80% до 30%. „Это в реальности не сделать, так как отняло бы у местных самоуправлений способность к инвестированию“, - отметил Вырклаэв. Поэтому он это предложение отклонил.