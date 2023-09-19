19.09.2023, 09:15
Март Вырклаэв: введение автоналога можно было бы отложить(8)
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA
Министр финансов Март Вырклаэв сказал, что предложил в понедельник на заседании коалиционного совета не лететь с автоналогом на турбоскорости, стоит дать время для общественной дискуссии. Он также отметил, что подвел черту под одной идеей социал-демократов, которая, по его мнению, не является реалистичной, пишет Delfi.
Лидер Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс после вчерашнего заседания коалиционного совета сказал, что Март Вырклаэв (Партия реформ) вроде бы внес коррективы в первоначальные планы. „Не хочу вдаваться в детали, но проще говоря, у него там были предложения, меняющие ту ситуацию, которая была в пятницу вечером, на сотни миллионов евро. У нас были пару предложений, чтобы изменить на несколько миллионов“, - сказал он.