Машины скорой помощи из России смогут проехать в Эстонию, несмотря на общий запрет

В ответ на наш запрос Налогово-таможенный департамент Эстонии сообщил, что со времени введения ограничений — то есть с 13 сентября 2023 года — и до настоящего момента они не зафиксировали автомобилей с российскими номерными знаками, которые хотели бы пересечь эстонско-российскую границу.

„Налогово-таможенный департамент Эстонии очень серьёзно относится к нашим обязательствам в соответствии с международным правом и нормативными актами ЕС. Да, машины скорой помощи освобождены от ограничений, упомянутых в правилах. Мы знаем это и следуем правилам Европейского союза, поэтому можем заверить вас, что мы соблюдаем правила и обеспечиваем безопасный и эффективный проезд лиц, нуждающихся в медицинской помощи. — говорится в ответе ведомства. — Например, когда машина скорой помощи с российскими номерными знаками прибывает из России в Эстонию, то, следуя правилам, мы разрешаем ей пересечь границу. В таких случаях частные лица или их представители обычно пользуются машиной скорой помощи, которая может пересечь границу, или договариваются о медицинском транспорте, который встретит их, например, на границе с Эстонией“.