В трамвайном движении Таллинна наступают переломные времена
Автомобили с улиц Таллинна, разумеется, не исчезнут, но в будущем планируется существенно сократить автотрафик в центре города. „Развитие экологичных видов транспорта поддерживает и Европейский союз, поэтому строится и в ближайшем будущем будет cоздано еще несколько новых трамвайных линий“, – говорит заместитель главы Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства горуправы Таллинна Тоомас Хайдак.
Новая трамвайная линия формирует центр притяжения
Так, в марте этого года началось строительство трамвайной линии в Ванасадам, и в результате в столице появится новый участок трамвайных путей длиной почти 2,5 километра, который начинается на перекрестке улиц Кивисилла и Гонсиори и доходит до Пыхья пуйестеэ.
Строительство новой линии обеспечивает главным образом прямое сообщение между центром города, терминалом А пассажирского порта и Балтийским вокзалом. По словам представителей города, по аналогичному маршруту курсирует сейчас и автобус номер 2, но из-за частых пробок на Ахтри и Пыхья пуйестеэ он едет медленно. Автобус заезжает в оба терминала пассажирского порта – А и D, поездка из центра города до Балтийского вокзала может длиться 16 минут. Тогда как трамвай, курсирующий по новой линии, проедет то же расстояние за 6 минут. Благодаря участку, ведущему в порт, трамваи смогут обеспечить транспорт до 7500 уникальным пассажирам в день. Кроме того, это значительно снизит транспортную нагрузку на нынешних развязках – на Хобуяама и на кольце Виру.
Автобус заезжает в оба терминала пассажирского порта – А и D, поездка из центра города до Балтийского вокзала может длиться 16 минут. Тогда как трамвай, курсирующий по новой линии, проедет то же расстояние за 6 минут.
Ванасадам обслуживает около 17 000 пассажиров ежедневно, поэтому сообщение порта с центром города имеет стратегическое значение. Строительство новой трамвайной линии также повышает интерес инвесторов к оживленному узловому пункту – развитие портовой зоны в будущем приведет к созданию здесь до 7000 новых рабочих и жилых мест. Так что если вы спросите, как сделать район центром притяжения, то вот ответ – нужно построить трамвайную линию до центра города! Новый участок трамвайных путей будет готов летом 2024 года.
Будущее трамвайного движения в Таллинне
„В трамвайном движении Таллинна наступают переломные времена“, – говорит Тоомас Хайдак. Не так давно в столице была проведена новая линия до аэропорта и городка Юлемисте, что создало новое качество доступа к важным узловым пунктам. Эта линия также обеспечит соединение с будущим терминалом Rail Baltica в районе Юлемисте, работы по строительству которого в этом году обретут еще больший размах.
Благодаря строящейся сейчас новой линии, помимо сообщения с пассажирским портом Ванасадам, в ближайшем будущем на трамвае можно будет передвигаться между всеми „воротами“ Таллинна – портом, автобусным вокзалом, аэропортом, Балтийским вокзалом и терминалом Rail Baltica. В результате этого, по все видимости, также снизится доля автомобильного движения.
„Кроме того, в последние годы проводились исследования и анализ для разработки возможных будущих трамвайных маршрутов. На рассмотрении остались самые важные из них – трамвайное сообщение до Ярве, трамвай по Лийвалайа до перекрестка с Эндла и трамвай в Пельгуранна до пляжа Строоми“, – описывает планы на будущее Хайдак. Государство также видит, что развитие таллиннских трамваев является приоритетом, учитывая будущее мобильности в целом и достижение климатических целей до 2035 и 2050 годов. На развитие трамвайной сети предусмотрено 40 миллионов евро пособия Европейского союза.
В городе размером с Таллинн трамвай является самым оптимальным способом эффективного и экологичного обслуживания людей на основных транспортных коридорах.
За последние 20 лет доля ежедневных передвижений, совершаемых на автомобиле, увеличилась до 50 процентов. По мнению Тоомаса Хайдака, за счет роста использования общественного транспорта и велосипеда этот показатель может вернуться к 30 процентам: „В городе размером с Таллинн трамвай является самым оптимальным способом эффективного и экологичного обслуживания людей на основных транспортных коридорах“.
Планирование трамвайной сети является одним из важнейших вопросов развития мобильности Таллинна в ближайшее время. Вместе с тем при планировании новых линий может возникнуть необходимость и корректировки инфраструктуры, будь то строительство конечной остановки или другие изменения городского пространства, способствующие работе линии.
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