В трамвайном движении Таллинна наступают переломные времена

Новая трамвайная линия формирует центр притяжения

Так, в марте этого года началось строительство трамвайной линии в Ванасадам, и в результате в столице появится новый участок трамвайных путей длиной почти 2,5 километра, который начинается на перекрестке улиц Кивисилла и Гонсиори и доходит до Пыхья пуйестеэ.

Строительство новой линии обеспечивает главным образом прямое сообщение между центром города, терминалом А пассажирского порта и Балтийским вокзалом. По словам представителей города, по аналогичному маршруту курсирует сейчас и автобус номер 2, но из-за частых пробок на Ахтри и Пыхья пуйестеэ он едет медленно. Автобус заезжает в оба терминала пассажирского порта – А и D, поездка из центра города до Балтийского вокзала может длиться 16 минут. Тогда как трамвай, курсирующий по новой линии, проедет то же расстояние за 6 минут. Благодаря участку, ведущему в порт, трамваи смогут обеспечить транспорт до 7500 уникальным пассажирам в день. Кроме того, это значительно снизит транспортную нагрузку на нынешних развязках – на Хобуяама и на кольце Виру.

Автобус заезжает в оба терминала пассажирского порта – А и D, поездка из центра города до Балтийского вокзала может длиться 16 минут. Тогда как трамвай, курсирующий по новой линии, проедет то же расстояние за 6 минут.

Ванасадам обслуживает около 17 000 пассажиров ежедневно, поэтому сообщение порта с центром города имеет стратегическое значение. Строительство новой трамвайной линии также повышает интерес инвесторов к оживленному узловому пункту – развитие портовой зоны в будущем приведет к созданию здесь до 7000 новых рабочих и жилых мест. Так что если вы спросите, как сделать район центром притяжения, то вот ответ – нужно построить трамвайную линию до центра города! Новый участок трамвайных путей будет готов летом 2024 года.

Вдоль новой трамвайной линии появится множество велосипедных дорожек На Гонсиори вдоль строящегося трамвайного пути будут высажены ряды деревьев, как посередине проезжей части, так и по обеим сторонам улицы. Кроме того, запланирована также велосипедная дорожка.

На улице Лайкмаа появится новая трамвайная остановка. На проезжей части будет гранитное покрытие.

На улице Хобуяама также будет дорожное покрытие из гранитного камня. Возле Постимая будут высажены деревья и проложена отдельная велосипедная дорожка.

На улице Ахтри будут построены регулируемые переходы со светофором для пешеходов и велосипедов. Вдоль участка Ахтри, 3 будет проложена отдельная велодорожка и высажен ряд деревьев по краю проезжей части.

На улице Лаэва появятся трамвайные остановки и велосипедная дорожка.

На улице Куунари будет добавлено озеленение в контейнерах, проложена отдельная велодорожка и вымощены зоны для пешеходов.

Вдоль улицы Кай будут высажены деревья и сохранена существующая велодорожка.

Перед терминалом А будет разбито озеленение в контейнерах и построены трамвайные остановки.

На улице Рубми появится трамвайная остановка „Линнахалль“, высокое озеленение, велодорожка и тротуары.

Будущее трамвайного движения в Таллинне