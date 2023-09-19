Жительница Таллинна оплатила мошенникам шоппинг во Франции(6)
Телефонные звонки, электронные письма, SMS от „банков“, „телекоммуникационных компаний“ или „курьерских служб“ — с каждым годом в Эстонии случаев мошенничества в интернете становится все больше. Жительница Таллинна потеряла на оплате посылки по SMS 130 евро. При этом кибер-преступники смогли узнать, что покупку Анна совершила в Австралии, а это значит, сообщение выглядело достаточно правдоподобным — декларирование международных посылок и оплата налогов на импорт. Можно ли вернуть украденные деньги? И как работает схема? Подробности — в материале RusDelfi.
„130 евро — сумма, которой нелегко пожертвовать“
Анна решила оформить заказ одежды на мультибрендовом сайте в Австралии. „Я ждала посылку, предполагая, что нужно будет задекларировать и оплатить налог за нее. И вот приходи смс, я без задней мысли перехожу по ссылке и оплачиваю 2.99 евро. Закрываю сообщение и занимаюсь дальше своими делами“, —рассказывает RusDelfi Анна и делится, что было все настолько правдоподобно, что мысль о мошенничестве даже не появилась.
Анна поняла, что это орудовали мошенники, только на следующее утро.