Кая Каллас вновь отчитается перед антикоррупционной комиссией. Тынис Мёльдер: надеюсь, это будет не базар, а конструктивный разговор(9)
Премьер-министр Кая Каллас сегодня примет участие в заседании специальной антикоррупционной комиссии Рийгикогу, где обсудят ее неправильно заполненную декларацию интересов и кредитный договор, которого члены комиссии еще не видели.
В теории, будут обсуждаться именно эти темы, сказал Delfi член комиссии Тынис Мёльдер (Центристская партия), поскольку комиссия очень ограничена во времени. Каллас придет на заседание всего на полчаса - с 13:30 до 14:00. „Надеюсь, что мы продолжим тему и что это не превратится в большое шоу“, - сказал Мёльдер. В последний раз, когда Каллас посетила комиссию, это окончилось словесной войной между премьер-министром и председателем комиссии Мартом Хельме (EKRE).
Вопрос, будет ли заседание сегодня открытым для общественности во время вопросов к Каллас, пока остается открытым. Комиссия поставит его на голосование в начале заседания. Ходят слухи, что по крайней мере оппозиция хочет, чтобы часть с участием премьер-министра была публичной, то есть желающие могли посмотреть трансляцию заседания. Однако в 14.00 оно продолжится за закрытыми дверями, там выступит глава Службы внешней разведки Каупо Розин. Эти темы явно не предназначены для более широкой аудитории по соображениям безопасности.
Что касается кейса премьер-министра, Мёльдер сообщил, что они запросили все кредитные соглашения, касающиеся передачи Каллас денег своему мужу Арво Халлику. Он сказал, что у них нет договора на последний кредит. „Ради открытости следует также упомянуть, что в июле я предоставила Novaria Consult еще один кредит в размере 20 тысяч евро, который предназначен для инвестиций“, - заявила Каллас в начале скандала с восточными грузоперевозками. По словам Мёльдера, комиссия этого договора не получила. Он говорит, что до сих пор о нем нет конкретной информации и рассудил, что необходимо точно знать, было ли это сделано до срока подачи декларации интересов, поскольку, возможно, там это должно было быть отражено.
Кроме того, по словам Мёльдера, существует большая путаница вокруг того, почему Каллас не упомянула о кредите в 350 тысяч евро, предоставленном компании ее мужа, в прошлогодней декларации интересов. Каллас сослалась на человеческий фактор, она посчитала, что следует обратить внимание на события прошлого года. „Что касается декларации общественных интересов, то я всегда исходила из того, что ее следует подавать за календарный год“, - заявила она на пресс-конференции правительства в прошлый четверг.
Мёльдер считает, что необходимо выяснить, было ли это ошибкой или сознательным нарушением закона. Он полагает, что если бы Каллас указала кредит в декларации в прошлом году, нынешний скандал разразился бы уже тогда. „Перед выборами в Рийгикогу“, - отметил Мёльдер, - это могло оказать существенное влияние на внутреннюю политику“.
Помимо упомянутого заседания комиссии, Каллас сегодня также примет участие в заседании коалиционного совета в замке Тоомпеа. Там обсудят бюджет следующего года и, в более широком смысле, способы увеличения доходной базы страны. Двухдневная поездка правительства в Вихула на прошлой неделе не принесла результата в виде оформленного решения. „Это правда, что у нас нет окончательного соглашения“, - сказала Каллас Delfi перед полуночью в пятницу. Ранее он заявляла, что если ничего не предпринять, то в 2027 году стране не хватит порядка 2 миллиардов евро.
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