Кая Каллас вновь отчитается перед антикоррупционной комиссией. Тынис Мёльдер: надеюсь, это будет не базар, а конструктивный разговор

В теории, будут обсуждаться именно эти темы, сказал Delfi член комиссии Тынис Мёльдер (Центристская партия), поскольку комиссия очень ограничена во времени. Каллас придет на заседание всего на полчаса - с 13:30 до 14:00. „Надеюсь, что мы продолжим тему и что это не превратится в большое шоу“, - сказал Мёльдер. В последний раз, когда Каллас посетила комиссию, это окончилось словесной войной между премьер-министром и председателем комиссии Мартом Хельме (EKRE).

Вопрос, будет ли заседание сегодня открытым для общественности во время вопросов к Каллас, пока остается открытым. Комиссия поставит его на голосование в начале заседания. Ходят слухи, что по крайней мере оппозиция хочет, чтобы часть с участием премьер-министра была публичной, то есть желающие могли посмотреть трансляцию заседания. Однако в 14.00 оно продолжится за закрытыми дверями, там выступит глава Службы внешней разведки Каупо Розин. Эти темы явно не предназначены для более широкой аудитории по соображениям безопасности.

Что касается кейса премьер-министра, Мёльдер сообщил, что они запросили все кредитные соглашения, касающиеся передачи Каллас денег своему мужу Арво Халлику. Он сказал, что у них нет договора на последний кредит. „Ради открытости следует также упомянуть, что в июле я предоставила Novaria Consult еще один кредит в размере 20 тысяч евро, который предназначен для инвестиций“, - заявила Каллас в начале скандала с восточными грузоперевозками. По словам Мёльдера, комиссия этого договора не получила. Он говорит, что до сих пор о нем нет конкретной информации и рассудил, что необходимо точно знать, было ли это сделано до срока подачи декларации интересов, поскольку, возможно, там это должно было быть отражено.