ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (570-й день) | Украина объявила об освобождении села, которое называют ключом от Бахмута
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Украинские власти заявили, что освободили Клещеевку
80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ заявила, что Клещеевка „окончательно“ освобождена. На странице бригады в фейсбуке опубликовано видео с военными, которые, как утверждается, находятся в Клещеевке. Это же видео опубликовал в своем телеграм-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский также сообщает об освобождении Клещеевки. И, наконец, об освобождении Клещеевки сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Два человека погибли и девять получили ранения в результате ракетных ударов по Харькову за сутки
Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, ночью в городе четыре ракеты С-300 попали по гражданскому предприятию, там начался пожар. Харьков атаковали второй раз за сутки: накануне около 11:10 утра российские военные нанесли удар крылатыми ракетами комплекса „Искандер К“. Повреждения получили несколько зданий гражданских предприятий и частные жилые дома, заявил Синегубов. Ранены и госпитализированы шесть человек.
Также два человека погибли и еще один получил ранения в результате удара управляемой противотанковой ракетой по гражданскому автомобилю между селами Глубокое и Стрелеча, сообщил глава Харьковской ОВА. Это произошло в субботу утром.
Кроме того, по словам Синегубова, в результате обстрела села Петропавловка Купянского района ранен 23-летний мирный житель. За прошедшие сутки российские войска обстреляли населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области, заявил Синегубов.
Под обстрелы утром воскресенья попала и Одесская область — там повреждены сельхозугодья и зернохранилище, написал в своем телеграм-канале глава местной ОВА Олег Кипер.“Наши силы ПВО уничтожили два ударных дрона и пять ракет“, — сообщил он. Утром 17 сентября воздушные силы ВСУ отчитались об уничтожении 12 из 16 атаковавших страну воздушных целей.
Российские власти сообщили об атаках беспилотниками Москвы и Крыма
В ночь на воскресенье силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра, говорится в заявлении мэра столицы Сергея Собянина. Позднее он добавил, что еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит силами ПВО в Московской области.
По его данным, это произошло в Раменском районе, разрушений и пострадавших после падения обломков нет.
Также, как следует из пресс-релизов российского Министерства обороны, над аннексированным Крымом были сбиты шесть беспилотников.
Сначала ведомство сообщило об атаке двух дронов в районе западного побережья полуострова Крым, а спустя полчаса отчиталось об обнаружении четырех беспилотников „над северо-западным и восточным побережьями“.
Беспилотник упал в Орле, предположительно, в районе нефтебазы
В Орле дрон упал на нежилой объект, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
„Сегодня примерно в 3:50 на территории города Орла произошло падение беспилотного летательного аппарата“, — написал он на своей странице в телеграм-канале.
Подробностей о том, где именно упал дрон, губернатор не сообщил. Телеграм-канал Shot писал, что это произошло в районе местной нефтебазы, в результате загорелся один из резервуаров с топливом.
Позже губернатор Клычков изменил свою публикацию в телеграм-канале, добавив, что „открытое горение резервуара с топливом на территории промышленного объекта Железнодорожного района города Орла уже полностью устранено“.
„Пострадавших нет, на территории объекта работают все экстренные службы, в том числе оперативно-следственные группы, устанавливающие обстоятельства случившегося. Ситуация находится под полным контролем“, — написал губернатор.
Гражданские суда впервые добрались до украинских портов по временному коридору в Черном море
Оба сухогруза, воспользовавшихся новым временным маршрутом через Черное море, успешно добрались до украинских портов, сообщило агентство „Интерфакс-Украина“.
Турецкий сухогруз Aroyat под флагом Палау вошел в акваторию порта „Черноморск“ около шести часов вечера в субботу, сухогруз Resilient Africa под флагом Палау вошел в акваторию порта около 22 часов. Они стали первыми гражданскими судами с начала войны, который вне рамок зернового коридора достигли порта в Одесской области.
Киев объявил о создании временного коридора в Черном море, после того как Россия вышла из зерновой сделки, целью которой было обеспечить безопасную навигацию партий зерна из украинских портов.
Этим маршрутом ранее воспользовались несколько сухогрузов, заблокированных в украинских портах с февраля прошлого года.
Поскольку на протяжении всего маршрута сохраняется угроза со стороны российских военных и из-за дрейфующих мин, для прохода судов капитан или владелец должен официально подтвердить готовность к плаванию в опасных условиях.
О том, что экипаж балкеров подтвердил готовность воспользоваться маршрутом, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков объявил днем в субботу.
По его данным, эти суда должны забрать из украинского порта почти 20 тонн пшеницы для стран Азии и Африки.
В результате ночной атаки дронами и ракетами повреждено зернохранилище в Одесской области — украинские военные
Воздушные силы Украины объявили, что в ночь на воскресенье российская армия запустила по территории страны шесть беспилотников-камикадзе и 10 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55.
Основное направление удара – юг Одесской области, говорится в заявлении.
По данным украинских военных, сбить удалось шесть дронов и шесть ракет.
„Зафиксировано попадание вражеских ракет по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области, работает ГСЧС [Государственная служба по чрезвычайным ситуациям], о последствиях сообщат местные военные администрации“, — говорится в сообщении ведомства.
В Оперативном командовании „Юг“ уточнили, что над Одесской областью были сбиты два „шахеда“ и пять крылатых ракет. В результате атаки повреждены сельскохозяйственные угодья и зернохранилище в Березовском районе.
На логистический центр в Тульской области упал беспилотник
На территории Логистического центра № 1 в Узловском районе Тульской области упал беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства по региональной безопасности.
„Проводятся необходимые следственные действия. По предварительной информации, пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры нет“, — уточнили в министерстве.
По данным „РБК Компаний“, федеральное государственное казенное учреждение „Логистический центр № 1“ находится примерно в 50 км от Тулы, на западе города Узловая, в квартале „5-я Пятилетка“, на улице Новая. Рядом проходит трасса М-4, следует из данных „Яндекс.Карт“.
Телеграм-канал Baza уточнил, что логистический центр попытался атаковать около 4 часов утра воскресенья дрон-камикадзе.
Телеграм-канал Mash сообщил, что это был украинский БПЛА, который мог лететь в сторону Москвы, но система ПВО сбила его над Тулой. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о двух БПЛА, атаковавших столицу и уничтоженных ПВО в ночь на воскресенье: в Истре и Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, отметил он, разрушений и пострадавших после падения обломков нет. „В свете данных событий вновь обращаюсь к жителям и гостям округа не публиковать фото- и видеокадры работы систем ПВО, а также не обсуждать эту тему в соцсетях“, — написала глава в телеграм-канале глава городского округа Истра Татьяна Витушева.
По данным Mash, беспилотник упал „в опасной близости от сборочного цеха китайских автомобилей Haval и филиала металлургической компании „Евраз“». РБК уточняет, что эти предприятия находятся севернее Логистического центра № 1, в особой экономической зоне и индустриальном парке „Узловая“. Baza сообщила, что целью атаки были резервуары на территории логистического центра. Телеграм-канал утверждает, что беспилотник подавили силы РЭБ, и он упал недалеко от резервуаров.
Глава МИД России: США „ведут против нас войну“
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США пытаются нанести стратегическое поражение России с помощью Украины. Об этом чиновник заявил, отвечая на вопрос сотрудника телеканала „Россия“ Павла Зарубина. Тот поинтересовался у министра: „США опять заявили, что готовы поставлять Украине дальнобойные снаряды с обеднённым ураном. А что дальше?“
„Я не в состоянии комментировать их заявления, — ответил Лавров. — У них семь пятниц на неделе. Может, готовят общественность“.
Он также заявил, что поставки снарядов с обедненным ураном — Пентагон 7 сентября объявил, что они войдут в новый пакет военной помощи Украине — „не изменят существа происходящего“. „Украину долгие годы готовили, чтобы её руками и телами вести борьбу для стратегического поражения России. Что бы они ни говорили, они [США] управляют этой войной, поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников. Они ведут против нас войну“, — сказал Лавров.
Генсек НАТО призвал готовиться к долгой войне в Украине: „Если Путин сложит оружие — будет мир“
„Мы должны подготовиться к длительной войне на Украине“, — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой медиа-группе Funke, опубликованном в воскресенье.
„Большинство войн длятся дольше, чем ожидалось, когда они только начались, — сказал он. — Мы все желаем скорейшего мира, но в то же время мы должны признать, что если [украинский] президент [Владимир] Зеленский и украинцы прекратят боевые действия, их страны больше не будет“. По его словам, „если президент Путин и Россия сложат оружие, у нас будет мир“.
Столтенберг не сомневается, что Украина когда-нибудь будет в НАТО. При этом точных сроков вступления страны в альянс он не назвал. На июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина, вопреки ожиданиям, не получила приглашения вступить в альянс. В то же время, в декларации, подписанной по итогам саммита говорилось, что страны G7 обязуются обеспечивать обороноспособность и безопасность Украины на основе долгосрочных двусторонних соглашений.
Говоря о растущих расходах европейских стран на поставки оружия Украине, Столтенберг заявил: „Во время холодной войны, когда правили Конрад Аденауэр или Вилли Брандт, расходы на оборону составляли от трех до четырех процентов объема экономического производства“. „Мы сделали это тогда, и сегодня мы должны сделать это снова“, — призвал он, отметив, что в его родной стране, Норвегии, расходы на оборону не достигли целевого показателя в 2%, взятого на себя государствами-членами НАТО. Столтенберг добавил, что за годы своего пребывания на посту главы норвежского правительства он понял, „как трудно выделить больше денег на оборону, когда необходимы более высокие расходы на здравоохранение, образование или инфраструктуру“.
Рамзан Кадыров отрицает информацию о своей болезни
Рамзан Кадыров в воскресенье опубликовал в телеграм-канале видео, на котором он прогуливается по аллее. „Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит“, — написал глава республики в комментарии к публикации.
О резком ухудшении здоровья Кадырова начали сообщать различные источники в четверг вечером. Об этом в частности, написал оппозиционный чеченский телеграм-канал NIYSO, в ночь на 15 сентября. Там писали, что Кадыров якобы впал в кому.
На следующий день украинское издание „Обозреватель“ сообщило со ссылкой на источники в чеченской диаспоре, что Кадыров в коме уже несколько дней. Издание писало, что главу Чечни самолетом возили в Москву, но там ему не смогли помочь. А представитель ГУР Украины Андрей Юсов подтвердил „Обозревателю“, что у Кадырова якобы обострились старые болезни и он находится в тяжёлом состоянии. Уже после воскресной публикации видеозаписей с прогулки в канале главы Кадырова оппозиционный активист Абубакар Янгулбаев написал о его смерти.
Как обратило внимание издание „Агентство“, на одном из двух опубликованных Кадыровым видео можно заметить здание, похожее на его резиденцию в Грозном. На роликах, которые выложил Кадыров, идет дождь, а сам он одет в куртку. По данным сервисов „Яндекс.Погода“ и „Гисметео“, в воскресенье в Грозном действительно дождливо, температура воздуха около 16 градусов. „Агентство“ также подчеркивает, что последние видео с Кадыровым, на которых можно определить время съемки, появлялись в его аккаунтах и на республиканском госканале более двух недель назад.
Россия сообщила Красному Кресту, что бывший мэр Херсона Колыхаев в плену. Об этом сообщил сын политика
Игорь Колыхаев, возглавлявший городскую администрацию Херсона, когда весной прошлого года город оккупировала российская армия, находится в российском плену, об этом российские власти официально уведомили Красный Крест, сообщает Суспільне со ссылкой на сына политика — Святослава.
В марте 2023 года президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главой Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.
Российская армия захватила Херсон в конце апреля 2022 года. Колыхаев публично заявлял в соцсетях, что отказывается сотрудничать с оккупантами. 28 июня 2022 года, по словам его сотрудников, его задержали люди в форме Росгвардии, посадили в автобус с буквой Z и увезли.
После этого о его судьбе ничего не было известно. Российские власти не всегда быстро информируют о статусе захваченных ими пленных, некоторые из них подолгу удерживаются в юридически неопределенном статусе без связи с внешним миром.
По словам сына мэра, только 13 сентября российская сторона внесла Игоря Колыхаева в список пленных. Никаких сведений о том, где именно он находится, и о состоянии его здоровья по-прежнему нет.
Украина освободила Херсон в начале ноября 2022 года.
Украина объявила об освобождении села Клещеевка под Бахмутом. Это место называют ключом от Бахмута
Силы обороны Украины объявили об освобождении села Клещеевка примерно в 6 км к юго-западу от Бахмута, которое они штурмовали на протяжении почти четырех месяцев.
„Мы подтверждаем освобождение населенного пункта Клещеевка. Подразделениями 80-й отдельной десантной штурмовой бригады, а также объединенной штурмовой бригады Национальной полиции „Лють“ Клещеевка освобождена, она украинская“, — заявил BBC Україна начальник пресс-службы восточной группировки войск капитан Илья Евлаш.
В украинских СМИ появились фотографии и видео украинских военных с флагами перечисленных соединений на фоне разрушенного здания, также такое фото разместил у себя в телеграме глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Клещеевка расположена по соседству с Андреевкой, которой украинские войска овладели ранее на этой неделе.
Российская сторона пока не подтверждала потерю Клещеевки. Киев обычно объявляет об освобождении населенных пунктов спустя несколько дней, что дает повод российским „военкорам“ продолжать утверждать, что Клещеевка до сих пор в „серой зоне“.