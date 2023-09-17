ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (570-й день) | Украина объявила об освобождении села, которое называют ключом от Бахмута

Под обстрелы утром воскресенья попала и Одесская область — там повреждены сельхозугодья и зернохранилище, написал в своем телеграм-канале глава местной ОВА Олег Кипер.“Наши силы ПВО уничтожили два ударных дрона и пять ракет“, — сообщил он. Утром 17 сентября воздушные силы ВСУ отчитались об уничтожении 12 из 16 атаковавших страну воздушных целей.

Кроме того, по словам Синегубова, в результате обстрела села Петропавловка Купянского района ранен 23-летний мирный житель. За прошедшие сутки российские войска обстреляли населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области, заявил Синегубов.

Также два человека погибли и еще один получил ранения в результате удара управляемой противотанковой ракетой по гражданскому автомобилю между селами Глубокое и Стрелеча, сообщил глава Харьковской ОВА. Это произошло в субботу утром.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, ночью в городе четыре ракеты С-300 попали по гражданскому предприятию, там начался пожар. Харьков атаковали второй раз за сутки: накануне около 11:10 утра российские военные нанесли удар крылатыми ракетами комплекса „Искандер К“. Повреждения получили несколько зданий гражданских предприятий и частные жилые дома, заявил Синегубов. Ранены и госпитализированы шесть человек.

Два человека погибли и девять получили ранения в результате ракетных ударов по Харькову за сутки

80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ заявила , что Клещеевка „окончательно“ освобождена. На странице бригады в фейсбуке опубликовано видео с военными, которые, как утверждается, находятся в Клещеевке. Это же видео опубликовал в своем телеграм-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Турецкий сухогруз Aroyat под флагом Палау вошел в акваторию порта „Черноморск“ около шести часов вечера в субботу, сухогруз Resilient Africa под флагом Палау вошел в акваторию порта около 22 часов. Они стали первыми гражданскими судами с начала войны, который вне рамок зернового коридора достигли порта в Одесской области.

„Пострадавших нет, на территории объекта работают все экстренные службы, в том числе оперативно-следственные группы, устанавливающие обстоятельства случившегося. Ситуация находится под полным контролем“, — написал губернатор.

Позже губернатор Клычков изменил свою публикацию в телеграм-канале, добавив, что „открытое горение резервуара с топливом на территории промышленного объекта Железнодорожного района города Орла уже полностью устранено“.

Подробностей о том, где именно упал дрон, губернатор не сообщил. Телеграм-канал Shot писал, что это произошло в районе местной нефтебазы, в результате загорелся один из резервуаров с топливом.

„Сегодня примерно в 3:50 на территории города Орла произошло падение беспилотного летательного аппарата“, — написал он на своей странице в телеграм-канале.

Сначала ведомство сообщило об атаке двух дронов в районе западного побережья полуострова Крым, а спустя полчаса отчиталось об обнаружении четырех беспилотников „над северо-западным и восточным побережьями“.

Также, как следует из пресс-релизов российского Министерства обороны, над аннексированным Крымом были сбиты шесть беспилотников.

По его данным, это произошло в Раменском районе, разрушений и пострадавших после падения обломков нет.

В ночь на воскресенье силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра, говорится в заявлении мэра столицы Сергея Собянина. Позднее он добавил, что еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит силами ПВО в Московской области.

В Оперативном командовании „Юг“ уточнили , что над Одесской областью были сбиты два „шахеда“ и пять крылатых ракет. В результате атаки повреждены сельскохозяйственные угодья и зернохранилище в Березовском районе.

Воздушные силы Украины объявили, что в ночь на воскресенье российская армия запустила по территории страны шесть беспилотников-камикадзе и 10 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55.

По его данным, эти суда должны забрать из украинского порта почти 20 тонн пшеницы для стран Азии и Африки.

Поскольку на протяжении всего маршрута сохраняется угроза со стороны российских военных и из-за дрейфующих мин, для прохода судов капитан или владелец должен официально подтвердить готовность к плаванию в опасных условиях.

Киев объявил о создании временного коридора в Черном море, после того как Россия вышла из зерновой сделки, целью которой было обеспечить безопасную навигацию партий зерна из украинских портов.

Он также заявил, что поставки снарядов с обедненным ураном — Пентагон 7 сентября объявил , что они войдут в новый пакет военной помощи Украине — „не изменят существа происходящего“. „Украину долгие годы готовили, чтобы её руками и телами вести борьбу для стратегического поражения России. Что бы они ни говорили, они [США] управляют этой войной, поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников. Они ведут против нас войну“, — сказал Лавров.

„Я не в состоянии комментировать их заявления, — ответил Лавров. — У них семь пятниц на неделе. Может, готовят общественность“.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США пытаются нанести стратегическое поражение России с помощью Украины. Об этом чиновник заявил, отвечая на вопрос сотрудника телеканала „Россия“ Павла Зарубина. Тот поинтересовался у министра: „США опять заявили, что готовы поставлять Украине дальнобойные снаряды с обеднённым ураном. А что дальше?“

По данным Mash, беспилотник упал „в опасной близости от сборочного цеха китайских автомобилей Haval и филиала металлургической компании „Евраз“». РБК уточняет , что эти предприятия находятся севернее Логистического центра № 1, в особой экономической зоне и индустриальном парке „Узловая“. Baza сообщила, что целью атаки были резервуары на территории логистического центра. Телеграм-канал утверждает, что беспилотник подавили силы РЭБ, и он упал недалеко от резервуаров.

Телеграм-канал Mash сообщил , что это был украинский БПЛА, который мог лететь в сторону Москвы, но система ПВО сбила его над Тулой. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о двух БПЛА, атаковавших столицу и уничтоженных ПВО в ночь на воскресенье: в Истре и Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, отметил он, разрушений и пострадавших после падения обломков нет. „В свете данных событий вновь обращаюсь к жителям и гостям округа не публиковать фото- и видеокадры работы систем ПВО, а также не обсуждать эту тему в соцсетях“, — написала глава в телеграм-канале глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

По данным „РБК Компаний“, федеральное государственное казенное учреждение „Логистический центр № 1“ находится примерно в 50 км от Тулы, на западе города Узловая, в квартале „5-я Пятилетка“, на улице Новая. Рядом проходит трасса М-4, следует из данных „Яндекс.Карт“.

Генсек НАТО призвал готовиться к долгой войне в Украине: „Если Путин сложит оружие — будет мир“

„Мы должны подготовиться к длительной войне на Украине“, — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой медиа-группе Funke, опубликованном в воскресенье.

„Большинство войн длятся дольше, чем ожидалось, когда они только начались, — сказал он. — Мы все желаем скорейшего мира, но в то же время мы должны признать, что если [украинский] президент [Владимир] Зеленский и украинцы прекратят боевые действия, их страны больше не будет“. По его словам, „если президент Путин и Россия сложат оружие, у нас будет мир“.

Столтенберг не сомневается, что Украина когда-нибудь будет в НАТО. При этом точных сроков вступления страны в альянс он не назвал. На июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина, вопреки ожиданиям, не получила приглашения вступить в альянс. В то же время, в декларации, подписанной по итогам саммита говорилось, что страны G7 обязуются обеспечивать обороноспособность и безопасность Украины на основе долгосрочных двусторонних соглашений.

Говоря о растущих расходах европейских стран на поставки оружия Украине, Столтенберг заявил: „Во время холодной войны, когда правили Конрад Аденауэр или Вилли Брандт, расходы на оборону составляли от трех до четырех процентов объема экономического производства“. „Мы сделали это тогда, и сегодня мы должны сделать это снова“, — призвал он, отметив, что в его родной стране, Норвегии, расходы на оборону не достигли целевого показателя в 2%, взятого на себя государствами-членами НАТО. Столтенберг добавил, что за годы своего пребывания на посту главы норвежского правительства он понял, „как трудно выделить больше денег на оборону, когда необходимы более высокие расходы на здравоохранение, образование или инфраструктуру“.

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