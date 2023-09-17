Из-за санкций украинской беженке из Мариуполя с терминальной стадией рака пришлось пересекать эстонско-русскую границу на инвалидной коляске вместо реанемобиля

8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения по ввозу и импорту из России. Согласно документу , запрещается ввоз в ЕС личных автомобилей с российскими номерами и личных вещей ( перечень из более 150 позиций). Чуть позже Еврокомиссия заявила, что ограничительный список носит рекомендательный характер и странам ЕС предстоит в индивидуальном порядке решать, вводить ли запреты или нет.

„Эстонские пограничники предупредили, что скорее всего нашу бригаду скорой больше через границу не пустят, и есть риск конфискации машины“, — рассказал Би-би-си главврач компании частной скорой медицинской помощи „КОРИС“ Лев Авербах. Аудиозаписи беседы у врачей нет, поэтому Би-би-си не может независимо подтвердить эти утверждения.

Но случай Лидии оказался особенным - компания предупредила волонтеров о новых рисках. Последний раз частный реанимобиль пересекал российско-эстонскую границу две недели назад. Тогда машину пропустили, но с оговоркой.

Чтобы транспортировать Лидию, волонтеры связалась со службой частной скорой помощи в Петербурге. Ранее они уже выполняли подобные заявки.

„Врачи не любят называть стадии заболевания, но они дали понять, что состояние пациентки тяжелое“, — рассказала Би-би-си волонтер на условиях анонимности. В неформальной беседе врачи посоветовали сделать так, чтобы Лидия могла умереть в кругу семьи в клинике, где могут обеспечить хороший паллиативный уход. При этом доктор прямо сказал, что дальние переезды женщина может не пережить.

Сейчас состояние Лидии резко ухудшилось. Семья обратилась за помощью к независимой команде волонтеров, которые помогли вывезти женщину в Санкт-Петербург на обследование.

У жительницы Мариуполя Лидии (имена героев изменены по их просьбе в целях безопасности) - терминальная стадия рака. В первые недели полномасштабного вторжения России в Украину женщина наотрез отказалась эвакуироваться из обстреливаемого города, поэтому семья вынуждена была уехать без нее.

В итоге на прошлой неделе Литва, Латвия и Эстония заявили о введении запрета на въезд автомобилей с российскими номерами вместимостью до девяти пассажиров. В перечне Еврокомиссии оговаривается, что машины скорой помощи являются исключением и не подпадают под предлагаемые ограничения. Но власти Эстонии пока не предоставили дополнительных разъяснений о статусе реанимобилей.

Независимые российские волонтеры, систематически занимающиеся эвакуацией беженцев из оккупированных территорий Украины в Евросоюз, уже не раз рассказывали Би-би-си о том, что переход российско-эстонской границы заметно усложнился. Пограничники неоднократно отказывали украинцам во въезде, ссылаясь на то, что они „пребывали на оккупированной территории или в России слишком долго“ и могут „представлять угрозу национальной безопасности“.

Полтора километра на инвалидной коляске

В итоге везти Лидию в Эстонию сервисом частной скорой помощи не рискнули. Утром в воскресенье волонтеры повезли женщину к границе на обычной легковушке, но в сопровождении врача - тоже из числа волонтеров.

„По сути это реанимационный пациент, ей требуется сопровождение, наличие под рукой кислородного баллона. Но в нынешних условиях делаем, что можем“ — сказал Би-би-си участник эвакуации.

Поскольку Лидию везли не в скорой помощи, а в обычной машине, ей пришлось выстоять большую очередь на пограничном КПП. Более того, сына Лидии российская сторона уводила на дополнительный допрос, который продлился более четырех часов. За это время закончилось действие обезболивающего, которое Лидии вкололи в Петербурге перед выездом. „У нее постоянные боли и сильная одышка“, — сказал Би-би-си участник эвакуации.

После прохождения российского КПП сын Лидии шел полтора километра пешком, толкая коляску матери. На эстонской стороне их встретили волонтеры с реанимобилем. В общей сложности на дорогу у семьи ушло семь часов. На реанимобиле волонтеры раньше преодолевали этот путь за два с половиной — три часа.

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