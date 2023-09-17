На дорожное строительство в следующем году потребуется дополнительно не менее 100 млн евро

На переговорах по бюджету обсуждение финансирования сектора дорожного строительства зашло в тупик. С одной стороны все стороны согласны, что на дорожные работы общереспубликанского масштаба нужно выделить больше денег, однако пока большинство министров сходится во мнении, что их бюджет в следующем году всё же придётся урезать, передает „Актуальная камера“.

В Союзе инфраструктурного строительства заявляют, что запланированные 150 миллионов евро финансирования за 2 года сократят сектор дорожного строительства на 80%. Что привет к массовым сокращениям, исчисляться которые будут тысячами безработных.

„Если говорить о цифрах, то в случае государственной программы дорожного строительства нам необходимо ещё 100 миллионов в следующем году. Это минимум. Мы считаем, что тема дорог сегодня очень важна, ведь нужно понимать, что мы можем потерять компетентных работников. Если мы не получим это финансирование, то мы удалим целую рабочую сферу из эстонской истории“, - сказал глава Союза инфраструктурного строительства Индрек Паппель.

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