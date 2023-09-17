Полиция задержала в Валга 21 незаконно проникшего в страну иностранцы. Среди них - два ребенка

17 сентября чуть ранее 15:00 полицейский патруль заметил на автобусной остановке Валга иностранцев. В ходе проверки было установлено, что они въехали в Евросоюз нелегально. Среди них было 14 мужчин, пять женщин и двое детей. Скорая проводит осмотр людей.

По предварительным данным, группа из 21 человека прибыла в Эстонию через Латвию. На данный момент выясняется, как они попали в Евросоюз и куда хотели попасть в конечном итоге.

По словам сотрудника Лыунаской префектуры Керта Коткаса, последние несколько недель привели к очень высокому миграционному давлению в Латвии на границе с Беларусью, где были предотвращены сотни незаконных пересечений границы. „Мы находимся в контакте с Латвией и Литвой и обмениваемся информацией о происходящем. Сегодняшний инцидент пока нельзя однозначно связать с ситуацией в Латвии, но сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства и проводят процессуальные действия с задержанными в Валга иностранцами, чтобы выяснить их точный маршрут миграции“, - пояснил Коткас.

Полиция усилила свое присутствие на южной границе, а также на автобусных станциях и в портах, которые мигранты могут использовать для транзита.