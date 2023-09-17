Реформистка Сутроп: за такой госбюджет голосовать нельзя - поставит нас на колени

Сутроп была поражена, когда узнала, что во время переговоров по государственному бюджету, проведенных в Вихула, было предложено снизить уровень финансирования высшего образования с оговоренных ранее 15% до 10% или 13% в одной из представленных версий. „Договоренность заключалась в том, что в течение четырех лет финансирование высшего образования должно увеличиваться каждый год на 15%, и так в течение четырех лет“, - написала она.

Также было предложено уменьшить объем средств, выделяемых на исследования, разработки и инновации, с 1% до 0,9%, что представляло собой нарушение соглашения о финансировании научных исследований, подчеркнула она.

„Я понимаю, что финансовое положение нашей страны катастрофическое, но сокращение финансирования образования и науки поставит нас на колени. Высшее образование является основой эстонского языка, культуры и государства. Сокращение в конечном итоге негативно скажется на все сферы жизни, так как каждая из них нуждается в специалистах с высшим образованием. Мы отнимаем у себя будущее и лишаем государство возможности повысить свою конкурентоспособность и достичь экономического роста, который позволит повысить благосостояние людей и поддержать другие сферы, такие как культура, окружающая среда, безопасность и так далее“, – прокомментировала ситуацию у себя в социальных сетях Сутроп.

„НЕТ, мы не можем голосовать в Рийгикогу за такую версию государственного бюджета, в которой сокращается увеличение финансирования высшего образования!“ – однозначно написала Сутроп.

Сутроп также подчеркнула, что необходимо соблюдать соглашение о финансировании научных исследований, которое было заключено еще в 2018 году.

Сутроп является членом Партии реформ в Рийгикогу.