На Северо-Востоке начался активный этап учений Ussisõnad

Десятидневные учения поделены на три этапа. В ходе первой фазы собрали командный состав, после чего командиры освежили навыки и знания, которые они получили во время срочной службы. В пятницу прибыл рядовой состав, он также пройдет переподготовку. На заключительном этапе сборов подразделения проведут тактические занятия в зоне ответственности дружин Алутагузе, Йыгева, Ярва и Виру.

Вооруженные силы и Кайтселийт в период 13-22.09.2023 г. в рамках учений „USSISÕNAD“ проводят в Ида-Вирумаа учения, целью которых является отработка и планирование оборонительных действий и отработка закрытия шоссе Таллинн-Нарва.

Во время проведения учений в городе можно будет увидеть множество (60-90) вооруженных солдат и могут использоваться холостые боеприпасы. Организатор учений пообещал, что при проведении учений постараются как можно меньше беспокоить местных жителей и нарушать городское и шоссейное движение.

Сборы Ussisõnad – крупнейшие учения по переподготовке резервистов в истории Эстонии. В них участвует около 10 000 солдат территориальной обороны. Активная часть учений затронет все округа территориальной обороны и продлится до 8 октября.



