ВИДЕО | Хоккейная лига Unibet: голевая феерия в кохтла-ярвеском дерби и уверенная победа нарвского „ПСК“

Кохтла-ярвеское дерби между „Эверестом“ и „Виру Спутником“ завершилось со счетом 9:6 в пользу „Виру Спутника“. В составе победителей шайбы забросили: хет-трик оформил Максим Туровский, по две шайбы забросили Константин Коркус и Игорь Смирнов, по одной шайбе - Арсений Беловй и Максим Урлих. За „Эверест“ две шайбы забросил Яков Наумов и по одной шайбе - Андрей Паршин, Максим Чальцев, Арсений Кольцов и Оскар Левин.

Хоккейный клуб „ПСК“ выиграл в Нарве у дублирующего состава „Пантр“ (основная команда играет в Балтийской лиге) со счетом 5:0. В составе нарвской команды хет-трик на свой счет записал Кирилл Ильин, по одной шайбе забросили Никита Кириллов и Макс Вялья.

Через неделю, 23 сентября, в 16:00 „Виру Спутник“ сыграет дома с „Вялк 494“, а в 18:10 клуб „Пантер“ в ледовом холле „Шкода“ примет „Эверест“.

В новом сезоне чемпионат Эстонии по хоккею, который в этом году называется в честь нового спонсора Unibet, примут участие действующие чемпионы - таллинский клуб „Пантер“, кохтла-ярвеские „Эверест“ и „Виру Спутник“, нарвский „ПСК“ и тартуский „Вялк 494“.

Календарь чемпионата можно посмотреть ТУТ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.