ВИДЕО | Уроженец Нарвы забил первый гол в Италии, но получил травму

Тунчёв, вышедший в основном составе, открыл счет в третьем туре против клуба „Ареццо“ уже на 11-й минуте, замкнув прострел Лоренцо Милани. Спустя минуту Давиде Мерола удвоил преимущество хозяев.

На 34-й минуте Тунёв ценой травмы получил желтую карточку за фол в центре поля и был заменен на Антонио де Марко. После того, как уроженец Нарвы покинул поле, „Пескара“ пропустила два мяча, но благодаря голу Джанмарко Канджано на 71-й минуте одержала победу.

Георгий Тунев выступает в Италии с 2018 года. Предыдущие пять с половиной лет он выступал за СПАЛ. Несколько раз он попадал в заявку СПАЛа на матчи Серии А. В сезоне 2021/22 игрок выступал на правах аренды за „Каррарезе“ в Серии С.

Минувшим летом 22-летний Тунев подписал контракт с „Пескарой“, которая выступает в третьем по силе дивизионе Италии - Серии С.

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