В воскресенье днем температура поднимется до 20 градусов, но могут понадобиться дождевики

Утром к северо-западу подойдет область осадков в виде дождя. Ветер юго-западный и южный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха +6..+11 градусов.

Днем облачность уплотнится. Дожди будут распространяться с северо-запада на юго-восток, во второй половине дня, начиная с запада, осадки постепенно прекратятся, а облачность поредеет.

Ветер южный, юго-западный, около полудня постепенно перейдёт к северо-западному 5-12 метров в секунду, вечером ослабеет. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла.