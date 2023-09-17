Новости Эстонии
17.09.2023, 08:27

В воскресенье днем температура поднимется до 20 градусов, но могут понадобиться дождевики

 
Тартуский ботанический сад. Фото носит иллюстративный характер.
Тартуский ботанический сад. Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В воскресенье, 17 сентября, в Эстонии будет достаточно теплая погода, но возможны дожди, передает ERR.

Утром к северо-западу подойдет область осадков в виде дождя. Ветер юго-западный и южный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха +6..+11 градусов.

Днем облачность уплотнится. Дожди будут распространяться с северо-запада на юго-восток, во второй половине дня, начиная с запада, осадки постепенно прекратятся, а облачность поредеет.

Ветер южный, юго-западный, около полудня постепенно перейдёт к северо-западному 5-12 метров в секунду, вечером ослабеет. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла.

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