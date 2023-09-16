Нарвский депутат: Причина нерешенных проблем города – конфликты и разногласия в горсобрании

Изменил свое решение и поддержал вотум недоверия Игорь Андреев, ранее входивший во фракцию, которая была на стороне Райк.

„Я не являюсь фанатом или апологетом какой-либо конкретной местной политической фигуры и способен самостоятельно и свободно оценивать ситуацию и принимать решения, – сказал Андреев репортеру RusDelfi. – Не скрою, данное решение было для меня не простым. Я благодарен Катри Райк за совместную работу, но к сожалению, несмотря на опыт и политический вес ей так и не удалось создать в городском собрании уверенную команду единомышленников и иметь поддержку большинства“.

По мнению депутата, отсутствие командной работы, конфликты и разногласия между депутатами естественно привели к недостаточно эффективному управлению городом и решению важных городских проблем. „В такой ситуации город полноценно развиваться просто не может, понимание этой проблемы и повлияло на мое решение“, – уточнил Андреев.

На данный момент Игорь Андреев не входит ни в какую депутатскую фракцию. Внефракционным депутатом остается также Антон Николаев. 18 народных избранников входят с 11 сентября в состав фракции Narva, 9 человек – в Respekt. Во фракции Narva Heaks остались два депутата Виктор Шемарин и Марина Шурупова, хотя считается, что фракция может быть создана не менее, чем из пяти депутатов. Но поскольку никто не смог ответить в горсобрании, может ли работать фракция, из которой вышли все члены, кроме двух человек, в данный момент она продолжает существовать. Всего в Нарвском горсобрании 31 депутат.

Против вотума недоверия голосовали 8 человек, еще четыре депутата отсутствовали на заседании.

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