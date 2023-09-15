Финляндия закрывает въезд для российских автомобилей – вот как на новость отреагировали водители на границе

Россиянин Алексей Семенов прокомментировал ситуацию на пограничном переходе Нуйямаа.

– Это не влияет на меня, но создает проблемы для простых граждан, – констатирует Семенов.

Он живет в Словакии, поэтому его транспортное средство также зарегистрировано в этой стране.

Семенов говорит, что в его кругу запрет на въезд стал темой для обсуждений.

– У меня есть друзья, живущие в Финляндии, их машина по-прежнему на российских номерах. Скорее всего, у них будут проблемы, – считает Семенов.

Галина Орлова, у которой есть американский и российский паспорт, также сегодня пересекла границу в Нуйямаа. По ее словам, автомобильные санкции - это горячая тема в соседней стране.

Антон Рокас, живущий в Пюхтяя, пересекает границу на грузовике несколько раз в неделю. Он отмечает, что отношение к Финляндии меняется в России на более негативное – новая политика ЕС по поводу запрета въезда российских автомобилей вызвала недоумение.

– Точно неизвестно, что это значит, – говорит Рокас.

По его опыту, ограничения сильно усложнили жизнь людей, пересекающих границу.

– Это занимает много времени, и я заметил, что на российской стороне отношение к Финляндии и ЕС в целом ухудшились, там неспокойно, – говорит Рокас.