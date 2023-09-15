Финляндия закрывает въезд для российских автомобилей – вот как на новость отреагировали водители на границе(6)
Уже с субботы, 16 сентября, в Финляндию нельзя будет въехать на машине с российскими номерами, за несколькими исключениями, пишет Yle.fi.
Россиянин Алексей Семенов прокомментировал ситуацию на пограничном переходе Нуйямаа.
– Это не влияет на меня, но создает проблемы для простых граждан, – констатирует Семенов.
Он живет в Словакии, поэтому его транспортное средство также зарегистрировано в этой стране.
Семенов говорит, что в его кругу запрет на въезд стал темой для обсуждений.
– У меня есть друзья, живущие в Финляндии, их машина по-прежнему на российских номерах. Скорее всего, у них будут проблемы, – считает Семенов.
Галина Орлова, у которой есть американский и российский паспорт, также сегодня пересекла границу в Нуйямаа. По ее словам, автомобильные санкции - это горячая тема в соседней стране.
Антон Рокас, живущий в Пюхтяя, пересекает границу на грузовике несколько раз в неделю. Он отмечает, что отношение к Финляндии меняется в России на более негативное – новая политика ЕС по поводу запрета въезда российских автомобилей вызвала недоумение.
– Точно неизвестно, что это значит, – говорит Рокас.
По его опыту, ограничения сильно усложнили жизнь людей, пересекающих границу.
– Это занимает много времени, и я заметил, что на российской стороне отношение к Финляндии и ЕС в целом ухудшились, там неспокойно, – говорит Рокас.