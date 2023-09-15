ФОТО | В чемпионате Эстонии по хоккею с новым титульным спонсором примут участие 5 команд

В новом сезоне чемпионат Эстонии по хоккею, который будет назван в честь нового спонсора Unibet, примут участие действующие чемпионы - таллинский клуб „Пантер“, кохтла-ярвеские „Эверест“ и „Виру Спутник“, нарвский „ПСК“ и тартуский „Вялк 494“.

В субботу в 16:00 состоится кохтла-ярвеское дерби, а в 16:30 нарвский клуб „ПСК“ примет таллиннский клуб „Пантер“.

В прошлом году латвийские клубы „Курбадс“ и „Рига“ участвовали в хоккейной лиге Coolbet, в рамках которой и проходил чемпионат Эстонии. „Пантер“, уступивший в финале „Курбадс“, в этом году будет участвовать в Балтийской лиге, что даст шанс его молодым игрокам в чемпионате Эстонии.

„Молодые ребята полны энтузиазма по поводу предстоящего сезона. Надо понимать, что это команда дубль „Пантер“, и их участие здесь служит для повышения потенциала, развития и становления лучше. Мы не берем на себя никаких обязательств, но для них это возможность получить практику против таких больших команд в мужской лиге. Каждое очко в таблице - это хороший результат для нас“, — сказал тренер молодёжной команды „Пантер“ Пелле Силдре.

Календарь чемпионата можно посмотреть ТУТ.

В женском чемпионате Эстонии по хоккею примут участие „Эверест“, „Гриззлиз Муст“, „Гриззлиз Валге“, „Вулферинес“, „Рооза Пантер“, „Сяде“ и „Вильянди“. Игры начнутся 23 сентября.

Расписание женской лиги

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