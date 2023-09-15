15.09.2023, 13:16
ФОТО | Полиция ищет 13-летнюю девочку
ФОТО: | Erakogu
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения пропавшей в поселке Козе-Ууэмыйза 13-летней Рони.
Вчера, 14 сентября, Роня ушла из своего дома в поселке Козе-Ууэмыйза волости Козе в неизвестном направлении. Близким до сих пор не удалось связаться с девочкой.
Полиция проверила возможные места пребывания девочки, но, к сожалению, ее до сих пор не нашли.
Рост Рони - 163 см. У нее рыжевато-русые волосы до плеч, на ней серая спортивная кофта и белые тенниски.
Полиция просит всех, кто видел Роню или у кого есть информация о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.
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