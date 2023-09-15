ФОТО | Полиция ищет 13-летнюю девочку

Вчера, 14 сентября, Роня ушла из своего дома в поселке Козе-Ууэмыйза волости Козе в неизвестном направлении. Близким до сих пор не удалось связаться с девочкой.

Полиция проверила возможные места пребывания девочки, но, к сожалению, ее до сих пор не нашли.

Рост Рони - 163 см. У нее рыжевато-русые волосы до плеч, на ней серая спортивная кофта и белые тенниски.

Полиция просит всех, кто видел Роню или у кого есть информация о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

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