ВИДЕО | Легенда мирового хоккея потребовал от НХЛ выплатить Украине миллиарды долларов

Такое мнение в интервью изданию „Настоящее время“ выразил легендарный чешский вратарь Доминик Гашек.

„И я считаю, что за те полтора года, что идет война, НХЛ должна заплатить от двух до четырех миллиардов долларов Украине. Я понимаю, что сейчас это почти невозможно. Но верю, что юристы найдут способ и НХЛ однажды придется заплатить.

За то, что они позволили российским хоккеистам играть. Не говорю, что это преступление, но это прямая поддержка российской войны и преступлений. И я хочу, чтобы все знали: НХЛ тоже непосредственно виновна в массовой гибели людей“, – сказал Гашек.

Гашек ранее говорил:“Каждый российский спортсмен представляет Путина, войну, убийства и преступления, представляет геноцид украинских детей“.

В интервью у легендарного хоккеиста спросили, считает ли он, что ответственность несут все без исключения?

„К сожалению, да, каждый гражданин ответственен. До тех пор, пока он публично не осудит эти преступления. Если я публично осуждаю действия Чехии, то перестаю отвечать за них. Но российский гражданин, спортсмен должен публично осудить российские военные преступления.

К сожалению, правила сейчас в спорте таковы – даже те граждане России, которые не поддерживают преступления, войну и убийства украинцев, к сожалению, даже эти спортсмены сейчас представляют Россию. И каждый раз, как они выходят на лед, на поле, на корт, каждый раз они этим фактом поддерживают ужасные преступления. Даже те игроки, которые хотели бы осудить войну. И конечно, ответственна вся страна и все спортивные федерации“, — сказал Олимпийский чемпион Нагано-98.

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