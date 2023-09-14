Скандальная модель OnlyFans возобновила футбольную карьеру

В 2021 году Мадлен со скандалом выгнали из Чарльтона. Она демонстрировала в соцсетях, как нагло нарушает правила дорожного движения, подвергая опасности других его участников. На одном из роликов Райт пила шампанское прямо за рулем автомобиля.

После завершения спортивной карьеры красотка отправилась в модели OnlyFans и начала продавать свои эротические фото за ежемесячную плату около 30 евро. В Instagram ей также удалось набрать аудиторию, которая сейчас составляет 325 тысяч подписчиков. Их обладательница пышных форм не забывает радовать не менее жаркими фотографиями.

В прошлом году Райт заявил, что заработал на OnlyFans около 500 000 фунтов стерлингов или около 580 000 евро.

Однако накануне красотка вернулась в футбол. Райт стала игроком Лейтона Ориента, выступающего в седьмом дивизионе Премьер-лиги женской футбольной лиги Большого Лондона. Мадлен в своем же первом матче сумела отличиться голом в рамках Кубка ФА против Чешунта.

Болельщики оценили новое подписание: „Есть что-то у Лейтона Ориента, к чему я чувствую слабость“, „Мне всегда нравился Лейтон“, „Я был фанатом Лейтона с 1845 года“.

Wright rääkis eelmisel aastal, et on OnlyFansiga teeninud ligikaudu 500 000 naela ehk umbes 580 000 eurot.

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