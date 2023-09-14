Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Нарве Николая

Рост Николая составляет 165 см, среднего телосложения, седые волосы. На нем была серая кофта, на ногах коричневые штаны и черные сапоги. На голове - пестрая кепка.

Полиция просит всех, кто обладает информацией о местонахождении Николая, а также тех, кто его видел, сообщить об этом по номеру 112 или связаться со следователем по телефону 5883 8650.