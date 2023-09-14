Глава эстонской внешней разведки: российские вооруженные силы — ничто иное, как та же старая советская армия

Глава эстонской разведки рассказал сегодня на прошедшей в Таллинне конференции Security Summit, что кинетическими атаками в Украине до сих пор причинялся больший ущерб, чем кибератаками, пишет Forte. В том числе и по той причине, что украинская кибероборона очень умелая, военные киберподразделений в состоянии себя защитить и очень быстро минимизировать последствия атак.

Что касается сущности российской армии, то, по оценке Каупо Росина, она в принципе вообще не изменилась.

„Это та же старая советская армия, которая не подверглась обновлению. Многие виды „чудо-оружия“ оказались не такими эффективными, как поначалу казалось — это несмотря на прошедшую кибертизацию“, - сказал глава Депаратмента внешней разведки.

Основным оружием России, по словам Росина, по-прежнему является массированное неизбирательное огневое поражение, разрушения и человеческие волны (в смысле пушечное мясо — ред.) - это, по всей видимости, главные элементы, которые решат исход данной войны.

Кибервойска и другие элементы будут поддерживать все эти усилия, но объем человеческих и материальных ресурсов, по словам Росина, будет в конце концов определяющим.

Каупо Росин среди прочего также отметил, что китайская кибергруппировка проявила в последние пару лет повышенный интерес к Европе, особенно начиная с 24 февраля.

„Китай, очевидно, заинтересован в том, как и почему помогают Украине, при этом используется сбор разведданных и в киберпространстве“, - сказал Росин.

„Киберпространство имеет всемирный характер. Как в непосредственной близости к нам, так и подальше есть ряд факторов опасности, на которые надо обратить внимание“, - добавил он.

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