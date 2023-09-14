Полиция просит помощи в поисках пропавшего Виталия

Виталий ушел из дома по уходу, расположенного в селе Аа, 8 сентября и до сих пор не вернулся. Мужчина и раньше пропадал, но полиция находила его в Ахтме (Кохтла-Ярве) или он сам через несколько дней возвращался. Телефона у Виталия с собой нет.

Мужчина может находиться в Ахтме или в Ярвеской части Кохтла-Ярве, а также в городе Йыхви. Для передвижения может использовать общественный транспорт. Виталий часто носит с собой пластиковый пакет, может ночевать в заброшенных домах.

Приметы: рост около 180 см, худощавое телосложение, короткие седые волосы. Был одет в темную куртку, светлые брюки, на голове - темная шапка.

Полиция просит всех, кто видел Виталия или обладает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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