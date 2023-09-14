Подозрение в мошенничестве со ставками. Футбольный союз Эстонии наложил пять запретов на футбольную деятельность

ЭФС начал дисциплинарное расследование по поводу возможного нарушения восьми пунктов дисциплинарного регламента. Пункты дисциплинарного регулирования, положенные в основу расследования, говорят, в том числе, о честности соревнований, мошенничестве, прямом или косвенном согласовании хода игры и/или результата заранее, прямом или косвенном участии в ставках. Дисциплинарная комиссия обосновала свое решение серьезностью полученной информации и нулевой толерантностью в отношении договорных матчей.

„На протяжении почти двух лет мы тесно сотрудничали с полицией, чтобы уголовное дело, возбужденное в связи с договорными матчами, дошло до суда. Первое судебное заседание состоится на следующей неделе, что является очень важным шагом, поскольку подобные дела, помимо футбольного дисциплинарного производства, должны доходить и до суда. Понятно, что на данный момент мы не можем раскрыть детали, но можем сказать, что под расследованием находились игры, проходившие на уровне Первой „B“ лиги. Благодарим полицию и прокуратуру за сотрудничество“, - говорится в заявлении Футбольного союза.

В то время как дисциплинарное расследование ЭФС касалось футбольных правил, в деле, которое начнется на следующей неделе в Харьюском уездном суде, Государственная прокуратура обвиняет в общей сложности семь человек в мошенничестве по подозрению в организации договорных матчей.

Корреспондент RusDelfi попытался связаться с Антоном Любеевым, но Антон отказался комментировать ситуацию.

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