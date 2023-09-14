Подозрение в мошенничестве со ставками. Футбольный союз Эстонии наложил пять запретов на футбольную деятельность
Дисциплинарный комитет Эстонского футбольного союза (ЭФС) наложил бессрочный запрет на футбольную деятельность Анатолия Лысанова, Николая Лысанова, Андрея Ломова, Антона Любеева и Антона Помазана.
ЭФС начал дисциплинарное расследование по поводу возможного нарушения восьми пунктов дисциплинарного регламента. Пункты дисциплинарного регулирования, положенные в основу расследования, говорят, в том числе, о честности соревнований, мошенничестве, прямом или косвенном согласовании хода игры и/или результата заранее, прямом или косвенном участии в ставках. Дисциплинарная комиссия обосновала свое решение серьезностью полученной информации и нулевой толерантностью в отношении договорных матчей.
„На протяжении почти двух лет мы тесно сотрудничали с полицией, чтобы уголовное дело, возбужденное в связи с договорными матчами, дошло до суда. Первое судебное заседание состоится на следующей неделе, что является очень важным шагом, поскольку подобные дела, помимо футбольного дисциплинарного производства, должны доходить и до суда. Понятно, что на данный момент мы не можем раскрыть детали, но можем сказать, что под расследованием находились игры, проходившие на уровне Первой „B“ лиги. Благодарим полицию и прокуратуру за сотрудничество“, - говорится в заявлении Футбольного союза.
В то время как дисциплинарное расследование ЭФС касалось футбольных правил, в деле, которое начнется на следующей неделе в Харьюском уездном суде, Государственная прокуратура обвиняет в общей сложности семь человек в мошенничестве по подозрению в организации договорных матчей.
Корреспондент RusDelfi попытался связаться с Антоном Любеевым, но Антон отказался комментировать ситуацию.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.