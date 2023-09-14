Экс-футболиста сборной России снова проверяют по статье о „дискредитации“ армии РФ, ему грозит до пяти лет тюрьмы

Как сообщили ТАСС и Baza, поводом для проверки стало интервью Савина журналистке Ксении Собчак. Савину может грозить уголовное дело и лишение свободы на срок до пяти лет, пишут СМИ.

Проект Собчак „Осторожно, новости“ сообщил, что на Савина уже возбудили уголовное дело о „повторной дискредитации“ армии. В феврале его уже штрафовали на 50 тысяч рублей по административной статье о „дискредитации“.

После выхода интервью депутат Госдумы от „Единой России“ Роман Терюшков требовал возбудить против Савина уголовное дело по статье о разглашении гостайны.

Евгений Савин — в прошлом профессиональный футболист и комментатор „Матч ТВ“. У его ютьюб-канала „КраСава“ более 1,1 миллиона подписчиков.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Савин выступил против войны. В апреле 2022 года он опубликовал в своем ютьюб-канале выпуск, посвященный войне, в котором приняли участие украинские футболисты и беженцы.

На следующий день после публикации ролика футбольному клубу „Красава“, который Савин основал в 2021 году, запретили тренироваться на стадионе „Зоркий“ в Красногорске. Роман Терюшков тогда обвинил Савина в распространении „фейков“ о российской армии и блогер заплатил штраф в размере 50 тыс. рублей. В конце мая Савин уехал из России.

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