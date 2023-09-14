Расмус Мяги примет участие в финальном этапе „Бриллиантовой лиги“

На финальном этапе „Бриллиантовой лиги“ в беге на 400 метров с барьерами среди мужчин могут соревноваться девять спортсменов. Изначально эстонский спортсмен была за бортом соревнований, но после снятия с соревнований американца Халлифа Россер Мяги получил возможность выступить в США.

Список участников соревнований в Юджине в беге на 400 м с барьерами впечатляет. Среди спортсменов - действующий чемпион мира Карстен Вархольм (Норвегия) и серебряный призер чемпионата мира Кайрон Макмастер с Виргинских островов.

Список участников:

Самый быстрый забег в сезоне Расмус Мяги показал на чемпионате Эстонии, где он преодолел дистанцию с барьерами за 48,04. Национальный рекорд Эстонии (47,82) был установлен еще в прошлом году.

В субботу в 22.04 по эстонскому времени будет дан старт мужскому забегу на 400 м с барьерами.

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