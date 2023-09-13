В Таллинне открылся новый Центр здоровья

„Новый центр здоровья является частью развивающегося района Нымме и городка здоровья Хийу – мы надеемся, что он повысит привлекательность Нымме в целом. Это идеальное место для городка здоровья и восстановительного лечения – одна только окружающая среда здесь уже оказывает лечебный эффект“, - рассказал председатель правления Infortar Айн Ханшмидт.

По словам руководителя Центра семейных врачей Кивимяэ Лемби Пылдер, центр отличается уютом и ориентированностью на человека: „Здание и природа здесь буквально созданы для того, чтобы помогать людям. Люди лечились здесь почти сто лет – раньше в Парке санатория находилась клиника легочных заболеваний“.

Центр семейных врачей Кивимяэ расположен на границе Нымме и Кивимяэ в привлекательном Парке санатория по адресу Пыллу, 63. Архитектором построенного за год здания является Индрек Суйгусаар из архитектурного бюро Pluss, а генеральным подрядчиком строительства – компания INF Ehitus, входящая в концерн Infortar. Центр семейных врачей Кивимяэ – второе здание городка здоровья Хийу, первое было построено в 2016 году. Infortar планирует продолжать развитие городка здоровья Хийу.

В Центре семейных врачей Кивимяэ работают около двадцати медсестер и врачей. Помимо прочего, пациенты центра имеют возможность обратиться к психиатрической медсестре, а беременные женщины, младенцы и только что родившие матери могут получить помощь акушерки и физиотерапевта. В новых помещениях также созданы возможности для расширения опорной сети (например, услуги логопеда и клинического психолога).

Infortar работает в пяти странах. Основными сферами деятельности компании являются энергетика, судоходство и недвижимость. Всего в группу Infortar входит 104 предприятия: 49 компаний концерна, 5 связанных компаний и 50 дочерних предприятий связанных компаний. Infortar владеет почти 41% долей в AS Tallink Grupp, 100% в AS Eesti Gaas и разнообразным и современным портфелем недвижимости. В концерне работают 452 человека.