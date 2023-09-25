Экологичны ли мы на самом деле? Смотрите, как отвечают на вопросы „Зеленого компаса“ таллиннские инди-музыканты Федор, Эдуард, Никита и Даниэль

Пройти тест „Зеленый компас очень просто – ответив на вполне жизненные и познавательные вопросы, вы получите четкое представление о своем зеленом поведении. В конце можно дать себе зеленые обещания – какие экологические шаги вы будете делать в следующем году, ну и поделиться результатами в соцсетях!