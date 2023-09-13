Лидерам Высшей лиги повезло с жеребьевкой 1/8 финала Кубка Эстонии по футболу
В среду, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Эстонии по футболу.
В Кубке Эстонии осталось провести пять матчей 1/16 финала, в том числе поединок между командами командами Высшей лиги „Вапрусом“ и „Флорой“. Согласно жеребьевке, в 1/8 встретятся два клуба Высшей лиги „Нымме Калью“ и „Харью“ Лаагри, но и таллиннская „Левадия“ может сыграть с „клубом Высшей лиги „Таммекой“, но для начала клубу из Тарту нужно обыграть столичный „Легион“ из первой лиги.
Жеребьевка 1/8 финала Кубка Эстонии:
„Левадия“ – победитель матча „Легион“ - „Таммека“
„Калев“ – „Нымме Юнайтед“
„Ляэнемаа“ – „Вигри“ (Арукюла)
„Курессааре“ – победитель матча „Флора U21“ - „Легион II“
Победитель матча „Флора“ - „Вапрус“ – „Элва“ Победитель матча ФК „Таллинн“ - „Виймси“ – „Транс“
Победитель матча „Табасалу“ - „Пайде“ – „Калев U21“
„Нымме Калью“ – „Харью“
Игры 1/8 финала Кубка Эстонии предварительно запланированы на 31 октября, но точные даты будут зависеть от календаря чемпионата. Они будут объявлены Футбольным союзом в самое ближайшее время.
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