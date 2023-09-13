Лидерам Высшей лиги повезло с жеребьевкой 1/8 финала Кубка Эстонии по футболу

В Кубке Эстонии осталось провести пять матчей 1/16 финала, в том числе поединок между командами командами Высшей лиги „Вапрусом“ и „Флорой“. Согласно жеребьевке, в 1/8 встретятся два клуба Высшей лиги „Нымме Калью“ и „Харью“ Лаагри, но и таллиннская „Левадия“ может сыграть с „клубом Высшей лиги „Таммекой“, но для начала клубу из Тарту нужно обыграть столичный „Легион“ из первой лиги.