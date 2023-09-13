Суд оправдал „Левадию“ по делу о банкротстве клуба

„Деловые ведомости“ писали в июле, что, когда в начале прошлого десятилетия из-за банкротства в Литве металлургический бизнес Виктора Левады рухнул, активы компании были переданы новому лицу, и бизнес-операции продолжились. Хотя Левада больше не был связан с бизнесом в Литве под своим именем, Рауль Маркус, бывший юрист, который помогал Леваде в различных делах, связанных с банкротством, позже стал одним из владельцев, а точнее, его компания Bolg Advisors.

Когда годы спустя Рауль Маркус продал металлургический бизнес, который теперь назывался Steeltrade, деньги от продажи начали поступать компаниям, людям и футбольному клубу, связанным с Виктором Левадой. Поскольку деньги, предоставленные по кредиту, не были возвращены футбольным клубом компании Bolg Advisors, разгневанные кредиторы Рауля подали в суд заявление о банкротстве „Левадии“, а Capital Inkasso OÜ предъявила футбольному клубу иск о долге в размере 2,4 миллиона евро.

Футбольный клуб „Левадия“ сообщил на своей странице в Facebook о том, что Харьюский уездный суд отклонил заявление Capital Inkasso OÜ о признании футбольного клуба „Левадия“ банкротом и закрыл дело. Суд также обязал Capital Inkasso оплатить расходы, связанные с рассмотрением дела, включая расходы „Левадии“.

Президент „Левадии“ Виктор Левада убежден, что решение останется в силе, даже если Capital Inkasso его обжалует в окружном суде. „Мы имеем дело со злонамеренным и безосновательным заявлением, за которым стоят известные в криминальных кругах люди“, - заявил Левада.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.