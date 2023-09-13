Мнение
13.09.2023, 16:50

МНЕНИЕ | „Украинская война это не шоу“. Интерес к Украине понемногу снижается

 
Рутинизация войны опасна
Андрей Деменков
публицист, соавтор медиапроекта "Два прибалтайца"
Украинский военный размещает фотографию погибшего на фронте товарища на Стене памяти возле здания МИД Украины
Украинский военный размещает фотографию погибшего на фронте товарища на Стене памяти возле здания МИД Украины
ФОТО: Oliver Weiken | Scanpix/LETA

Так уж мы устроены, что рано или поздно устаем даже от того, от чего, казалось бы, устать невозможно. И кровопролитная война, как в Украине, может стать рутиной. А этого украинцам допускать никак нельзя, уверен публицист Андрей Деменков.

Шок от войны продержался за пределами Украины довольно долго. Прежде всего этому способствовали периодически взрывавшие инфополе все новые чудовищные преступления россиян. Обстрелы городов, миллионы беженцев, тотальное разрушение Мариуполя с циничной бомбардировкой местного роддома и превращенного в бомбоубежище здания драмтеатра, стертый с лица земли Северодонецк, массовое уничтожение жителей Бучи и других населенных пунктов – все это постоянно приковывало к себе внимание мировой общественности.

Затем беспрецедентная многомесячная оборона Бахмута, на захват руин которого россияне бросили огромные силы, вплоть до десятков тысяч смертников-зеков. А за успешным контрнаступлением на Харьковщине и Херсонщине последовала отчаянная попытка сломить сопротивление украинцев, нанося по ведущим городам массированные ракетные удары…

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