13.09.2023, 16:50
МНЕНИЕ | Тема Украины постепенно вымывается из инфопространства
Рутинизация войны опасна
ФОТО: | Scanpix/LETA
Так уж мы устроены, что рано или поздно устаем даже от того, от чего, казалось бы, устать невозможно. И кровопролитная война, как в Украине, может стать рутиной. А этого украинцам допускать никак нельзя, уверен публицист Андрей Деменков.
Шок от войны продержался за пределами Украины довольно долго. Прежде всего этому способствовали периодически взрывавшие инфополе все новые чудовищные преступления россиян. Обстрелы городов, миллионы беженцев, тотальное разрушение Мариуполя с циничной бомбардировкой местного роддома и превращенного в бомбоубежище здания драмтеатра, стертый с лица земли Северодонецк, массовое уничтожение жителей Бучи и других населенных пунктов – все это постоянно приковывало к себе внимание мировой общественности.