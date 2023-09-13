Кылварт: бюджетная стратегия предполагает открытие трех новых школ
Таллиннская горуправа представила горсобранию бюджетную стратегию Таллинна на 2024-2027 годы, а также прикладную программу стратегии развития „Таллинн 2035“ на 2024-2027 гг. Бюджетная стратегия является основополагающей при определении направления развития города и составлении бюджетов на следующие четыре года с учетом устойчивого развития и соответствия финансовым возможностям столицы.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что Таллинн придерживается при составлении бюджетной стратегии консервативного подхода, поскольку до сих пор неизвестно, как государство планирует реорганизовать доходную базу местных самоуправлений и какие затрагивающие местные самоуправления налоговые изменения планируется реализовать. „Преимуществом Таллинна остается высокая ликвидность, умеренная долговая нагрузка и стабильная регулятивная среда. Принимая во внимание значительный рост цен, произошедший в последние пару лет, мы адаптировались к новым условиям и пересмотрели как прогнозы в области доходов, так и скорректировали перечень объектов инвестиций“, - сказал мэр.
„Несмотря на это, Таллинн не отказался от планирования важных инвестиций. Мы продолжаем развивать общественные услуги и инфраструктуру, которые важны с точки зрения благополучия горожан. Одной из приоритетных сфер является образование, поэтому мы продолжим модернизацию учебной среды в школах и детских садах, однако продолжить реализацию важных инвестиций планируется во всех основных сферах. Ухудшение экономической среды может вызвать необходимость в рассредоточении части инвестиций и их реализации в более отдаленной перспективе“, - пояснил Кылварт.
В сфере образования продолжится приведение в порядок школьной сети и комплексная реновация школьных зданий. Помимо пристроек к Гимназии Вестхольма, Таллиннской реальной школе и школе Хийу, начнется проектирование пристроек Таллиннской Кивимяэской основной школы и Каламаяской основной школы, а также Ныммеской основной школы. Дополнительно в бюджетную стратегию внесено строительство новой основной школы в микрорайоне Пикалийва в Хааберсти, новой основной школы в Ласнамяэ (ул. Мартса, 4), а также основной школы в Пыхья-Таллинне (ул. Карьямаа, 18). Кроме того, будут завершены работы в Таллиннской художественной школе и начнется строительство нового здания центра по интересам „Кулло“.
Бюджетная стратегия предполагает строительство и реновацию нескольких детских садов. Сейчас уже строятся детский сад Магдалеэна в Кесклинне, детские сады Мяннику и Мяннимудила в Нымме, детский сад Маазикас в Пыхья-Таллинне, также объявлен тендер на строительство детского сада Кристийне. Кроме того, запланировано строительство шести новых детских садов: по адресу Палдиское шоссе, 80а, в районе Пикалийва, в районе Кесклинн, в Пирита по адресу Лепику теэ, 18, строительство детского сада Мануфактуури, а также нового детского сада в Ласнамяэ по адресу ул. Паазику, 1.
В сфере спорта продолжится реновация главной площади Кадриоргского стадиона, приступят к созданию пристройки к спортивному центру Сыле, а также в сотрудничестве с частным сектором – к строительству олимпийского бассейна.
В сфере социального обеспечения и здравоохранения продолжится проектирование Таллиннской больницы, завершится реновация Таллиннского центра душевного здоровья, начнется строительство нескольких новых зданий для учреждений социального попечения и центров для различных целевых групп.
В области городского строительства и городского планирования продолжится развитие Горхолла и района вокруг него при содействии частного сектора, строительство социальных домов в различных районах. Кроме того, начнется подготовка к проведению крупномасштабной реновации зданий, построенных по типу общежитий.
В сфере городского транспорта в период, охватываемый бюджетной стратегией, в качестве целей заявлены повышение удобства использования общественного транспорта и его экологичности, обновление подвижного состава и развитие инфраструктуры.
В области благоустройства и охраны окружающей среды приоритетом является развитие сети природных зон, приведение в порядок парков, пляжей и озеленения. Также запланированы инвестиции, направленные на приведение в порядок инфраструктуры столичных кладбищ и на создание центров экономики замкнутого цикла.
Наиболее важными объектами в сфере дорожного ремонта станут реконструкция Петербургского шоссе, улицы Лийвалайа, Тулика и Ластекоду. Важным объектом станет также завершение работ по строительству многоуровневого перекрестка Тонди, а также улучшение условий для проезда велосипедистов на связанных с ним улицах Котка и Тонди. При поддержке внешнего финансирования будет завершено строительство трамвайных путей между терминалом Юлемисте и Старым портом, также начнутся подготовительные работы по созданию одной новой трамвайной линии. В ходе реализации велосипедной стратегии Таллинна будут строиться пешеходно-велосипедные дорожки, соединяющие разные районы или микрорайоны. Для повышения безопасности пешеходов и велосипедистов в планах начало строительства специальных тоннелей под железнодорожными путями. В области уличного освещения предусматривается продвижение экономичных и инновационных решений, а также ускорить переход на использование во внешнем освещении светодиодных ламп. Кроме того, планируется направить больше средств на улучшение освещенности парков и дворов детских садов.
Для финансирования инвестиций будут использоваться как городские средства, так и в максимальном объеме пособия Евросоюза в период финансирования, так и пособия из государственного бюджета. Кроме того, планируется частично финансировать инвестиции за счет займа, сохраняя при этом долговую нагрузку города на умеренном уровне.
В стратегический период основной бюджетно-политической целью города будет сохранение положительного сальдо по основной деятельности, которое позволит покрывать по меньшей мере платежи по возврату основной части кредитов и расходы по процентным ставкам. В период действия стратегии город будет удерживать рост расходов на основную деятельность ниже уровня роста доходов от основной деятельности, а долговую нагрузку города – на умеренном уровне. Также сохранится цель обеспечить буфер ликвидности, который покрывал бы расходы города как минимум на двухнедельный период, его размер будет составлять по меньшей мере 50 млн евро.
Бюджетная стратегия на 2024–2027 годы включает прогнозы финансовых возможностей города на предстоящие четыре года. При составлении прогнозов учитывались обстоятельства и факторы, о которых было известно на момент подготовки стратегии.
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