ВИДЕО | Молодежная сборная Эстонии по футболу с минимальным счетом проиграла Польше

Эстония на протяжении всего матча играла дисциплинированно и показала хорошую командную игру в обороне, поэтому Польша поначалу не представляла большую угрозу воротам эстонской сборной, пишет Jalgpall.ee.

Перед самым перерывом гости были очень близки к голу, когда Филип Шимчак нанес мастерский удар по воротам, но он прошел мимо цели. Эстония, хорошо оборонявшаяся, пыталась угрожать сопернику в основном контратаками, но опасных моментов не возникало.

Во втором тайме Польша продолжала доминировать, но и Эстония имела несколько перспективных атак. Хорошие моменты были вплоть до 65-70-й минут: Александр Шаповалов попытался пробить с близкого расстояния, через несколько минут он хорошим пасом нашел Мартина Веткаля, который также нанес хороший удар, а еще через минуту хорошую остроту продемонстрировал Хенри Леоке.

К сожалению, на 81-й минуте команда гостей вышла вперед, когда Шимчак головой переправил мяч в ворота. Через две минуты Никита Васильев удачно пробил по воротам, но польский вратарь спас гостей.

Обзор матча :

Главный тренер команды Сандер Пост, под руководством которого Эстония несколько дней назад сыграли вничью 1:1 с Болгарией, в очередной раз остался доволен игрой эстонских юношей.

„Мы очень хорошо играли в защите. Соперником была Польша, и было ясно, что нам нужно больше защищаться, чем нападать. Атаке не хватило сил, стопроцентных шансов у нас не было. Было несколько моментов, но основной упор был сделан на оборону“, - сказал Пост и добавил, что работа будет продолжаться и ему не в чем винить игроков.

Сборная U21 продолжит отборочную серию ЧЕ на выезде в октябре: 12 октября они встретятся с Израилем, а через пять дней снова сразятся с Польшей.

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