Молодые врачи в Эстонии оказались в почти безвыходной ситуации: мы не знаем русский язык, а половина пациентов не владеет эстонским

„Уже утром, идя на работу, я испытываю стресс при одной только мысли о том, сколько русскоязычных пациентов может прийти в этот день. Я обязан помочь каждому, но я не могу этого сделать, если не понимаю, что говорит мой пациент. Такое случается по несколько раз в день“, — говорит Робин*, который работает в отделении экстренной медицины Таллиннской больницы. Он очень плохо говорит по-русски. В университете предлагалось четыре курса русского языка для медицинских работников, но русский, который Робин учил в школе, был у него настолько слабым, что он не смог ходить на занятия.