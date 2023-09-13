В Нарве легковушка столкнулась с другой машиной: пассажир в больнице

ДТП произошло в 16:50 у здания номер 6 по улице Солдина.

По ее данным, 52-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Qashqai, выезжал со двора на главную дорогу, но перед совершением маневра не убедился в его безопасности и столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat под управлением 63-летнего мужчины.

Пассажир Volkswagen, 62-летняя женщина, была доставлена в больницу.

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