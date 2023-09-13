13.09.2023, 07:45
ПОДКАСТ | „О деньгах. Просто!“ - Берем под контроль расходы(1)
„Я не умею копить деньги“ - известный камень преткновения на пути к здоровым финансам. А знаем ли мы на самом деле, куда тратятся деньги? Во втором эпизоде будем разбираться, как взять под контроль свои расходы с помощью бюджета.
Во втором выпуске мы начинаем разбираться в деликатной теме личных финансов. Почему так важно вести бюджет и какова его роль в долгий срок? Как понять, что траты находятся в здоровой пропорции? Отвечаем на эти и другие вопросы, а также даем нашим слушателем в помощь очередное практическое задание и... (барабанная дробь!) бонусом бесплатный файл для ведения бюджета, который можно скачать и сразу же взять в использование!
Скачать файл, упомянутый в подкасте, можно ЗДЕСЬ