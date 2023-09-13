ПОДКАСТ | „О деньгах. Просто!“ - Берем под контроль расходы

Во втором выпуске мы начинаем разбираться в деликатной теме личных финансов. Почему так важно вести бюджет и какова его роль в долгий срок? Как понять, что траты находятся в здоровой пропорции? Отвечаем на эти и другие вопросы, а также даем нашим слушателем в помощь очередное практическое задание и... (барабанная дробь!) бонусом бесплатный файл для ведения бюджета, который можно скачать и сразу же взять в использование!