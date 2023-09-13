Памятные вещи Михаэля Шумахера распродаются по диким ценам

Всего было продано 159 предметов на общую сумму 2,597 млн. долларов, или около 2,4 млн. евро. Это значительно превысило ожидания, так как первоначально предполагалось, что сумма будет более чем на полмиллиона долларов меньше.

Шлем, в котором Шумахер выступал за Ferrari в 2003 году, был продан за самую высокую цену. Шлем с автографом стоил 120 000 долларов (около 112 000 евро).

Красный костюм „Феррари“, который Шумахер во время победного Гран-При Канады в 2003 году продали за 77 000 долларов.

Даже пустая бутылка шампанского Moët, принадлежащая Шумахеру, стоила 7 500 долларов. Высокая цена объясняется тем, что этикетка бутылки украшена автографами тогдашних соперников немца - Айртона Сенны и Алена Проста.

За свою карьеру Шумахер провел 19 сезонов в „Формуле-1“ и 7 раз становился чемпионом мира. В 2013 на горнолыжном курорте во Франции с Шумахером произошел несчастный случай, в результате которого он получил серьезную травму головы, ударившись о выступ скалы.

О состоянии здоровья Шумахера было сообщено очень мало, и с момента аварии он не появлялся на публике.

Однако в сентябре 2021 года на стриминговой платформе Netflix вышел документальный фильм, в котором жена и сын Шумахера подтвердили, что он не способен к самостоятельному передвижению и полноценному общению с окружающими.

В настоящее время знаменитому немцу 54 года.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .