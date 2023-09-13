Урмет Коок - Кае Каллас об интервью Вилье Кислер: Если вас действительно заботят женщины-журналисты, не делайте в их адрес намеков, не имеющих к ним никакого отношения

Это было не случайное замечание, а явно спланированное, считает Урмет Коок.

„Похожую тактику премьер-министр применила и в комиссии Рийгикогу, где вместо ответов на вопросы стала спрашивать о деньгах на строительство мызы Марта Хельме. В результате получился неловкий балаган, а фокус сместился с основной темы. К счастью, Вилья Кийслер с этим не согласилась.

Укол Каллас был низким потому, что она лично набросилась на журналиста, который, насколько мне известно: 1) не является супругой собственника; 2) не является финансовым руководителем Ekspress Grupp или председателем совета; 3) который лично не предоставлял Ekspress Grupp кредит в размере 370 000 евро; 4) который не заслужил свое положение в издании, призывая в своих публикациях к санкциям в отношении России и прекращению там бизнеса.

Двусмысленный намек журналисту был тем бесчестнее, что, по словам Каи Каллас, налаженная связь мужчин-политиков с журналистами достойна зависти. (Каллас пояснила в интервью, что женщин-министров было мало, как и женщин-журналистов, пишущих о политике, поэтому такая связь не успела сложиться – прим. ERR.). Не знаю, мне лично, например, нравится общаться с Лийной Керсна, Кадри Симсон или Рийной Сиккут гораздо больше, чем с большинством эстонских политиков-мужчин. Но если вас, Кая Каллас, действительно заботят женщины-журналисты, пожалуйста, не делайте в их адрес намеков, подрывающих авторитет и не имеющих к ним никакого отношения.

Что касается закупки бумаги в России и Беларуси, то в прошлогоднем годовом отчете Ekspress Grupp действительно говорится: „Выбор бумаги в 2022 году был затруднен. Поставщики полиграфических услуг Ekspress Grupp ранее использовали бумагу, закупаемую прежде всего в странах Северной Европы или России. После эскалации российской агрессии в Украине типографии снизили свою зависимость от российской бумаги, что напрямую отразилось на доступности бумаги для предприятий Ekspress Grupp“.