В субботу в Нарве планируется митинг в поддержку Катри Райк

Для оповещения горожан Каштан создал сегодня мероприятие в социальной сети в Фейсбуке. За несколько часов откликнулись 24 человека. При этом во многих группах в социальной сети идут жаркие обсуждения возможной отставки действующего мэра. Основные претензии мэру, которые в них обсуждаются, это снос танка и переименование улиц, ранее носивших имена красноармейцев.

На вопрос RusDelfi почему Каштан решил так активно выразить поддержку мэру, он ответил, что Райк доверяет, а 18-ти депутатам нет. „При чем здесь улицы, это же не ее инициатива, как и снос танка, – говорит Каштан, – это решения государства, а не городской власти“. Он считает, что оппозиционные депутаты проявили „топорный популизм“, воспользовавшись ситуацией и инициировав вотум недоверия.

С деятельностью Катри Райк Каштан связывает самые позитивные изменения, которые произошли в Нарве. Начиная, по его словам, с шедеврального здания Нарвского колледжа, которое было построено, когда Райк была директором, и заканчивая ее нынешней решимостью возрождать район Кренгольма, несмотря на скепсис и конъюнктуру. „Катри я видел на всех культурных мероприятиях без исключения, а ее противников – нет, – комментирует Каштан. – Она выбрала этот город, потому что любит, видит перспективы и верит в него, а не потому, что не способна найти себе другую кормушку“.