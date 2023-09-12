В Нарве творчески подходят к поддержке действующего мэра: Ка-3 – поддержка, 18 – недоверие(2)
Нарвский арт-активист Каштан предлагает горожанам выступить в защиту мэра Катри Райк и прийти в субботу, 16 сентября, на заседание по выражению вотума недоверия в городскую ратушу для поддержки. Как написал художник: „поддержать своим присутствием, плакатом, словом, кто как умеет“.
Для оповещения горожан Каштан создал сегодня мероприятие в социальной сети в Фейсбуке. За несколько часов откликнулись 24 человека. При этом во многих группах в социальной сети идут жаркие обсуждения возможной отставки действующего мэра. Основные претензии мэру, которые в них обсуждаются, это снос танка и переименование улиц, ранее носивших имена красноармейцев.
На вопрос RusDelfi почему Каштан решил так активно выразить поддержку мэру, он ответил, что Райк доверяет, а 18-ти депутатам нет. „При чем здесь улицы, это же не ее инициатива, как и снос танка, – говорит Каштан, – это решения государства, а не городской власти“. Он считает, что оппозиционные депутаты проявили „топорный популизм“, воспользовавшись ситуацией и инициировав вотум недоверия.
С деятельностью Катри Райк Каштан связывает самые позитивные изменения, которые произошли в Нарве. Начиная, по его словам, с шедеврального здания Нарвского колледжа, которое было построено, когда Райк была директором, и заканчивая ее нынешней решимостью возрождать район Кренгольма, несмотря на скепсис и конъюнктуру. „Катри я видел на всех культурных мероприятиях без исключения, а ее противников – нет, – комментирует Каштан. – Она выбрала этот город, потому что любит, видит перспективы и верит в него, а не потому, что не способна найти себе другую кормушку“.
Напомним, что вчера, 11 сентября, Катри Райк, мэру Нарвы, 18 депутатов городского собрания инициировали вотум недоверия. В субботу, 16 сентября, на внеочередной сессии горсобрания они намерены выразить его мэру. Поскольку всего в составе горсобрания 31 депутат, то 16 голосов будет достаточно, чтобы отправить ее в отставку. Даже если кто-то из 18 человек, подписавших заявление об инициировании вотума недоверия, откажется от своего решения, то вероятность того, что голосов будет больше 15 все равно высока. Сама Райк вчера сказала журналистам, что верит в такую возможность – отставку. Но из политической жизни Нарвы не уйдет все равно. Обижаться она не намерена, будет бороться за те проекты, которые считает важными для развития города.
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