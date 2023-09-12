ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (565-й день) | Латвия и Литва закрывают въезд в страны для российских автомобилей, Эстония ограничения пока не ввела

Власти Литвы и Латвии перестали пропускать на территорию Евросоюза автомобили из России. Эстония ограничения пока не ввела.

Таможенное управление при Службе государственных доходов Латвии объявило о запрете пропуска в страну автомобилей с российскими номерами через границу с Беларусью и РФ.



„Автомобили, зарегистрированные в России, не будут пропущены через границу. Смотреть будут не на паспорт гражданина, а на регистрационный номер автомобиля“, — заявили в ведомстве. Запрет начинает действовать с 18:00 12 сентября.



Россиянам можно будет вернуться из Евросоюза на родину на легковых транспортных средствах, зарегистрированных в РФ, если они не задекларированы как товары и используются только как средство передвижения.



Журналист Бабченко заявил о том, что СБУ возбудила уголовное дело. СБУ это отрицает

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против российского журналиста Аркадий Бабченко. Последний живет с Таллинне и открыто выступает против действий России по отношению к Украине: летом этого года он закидал яйцами посольство России в Эстонии.

„Информация о якобы возбуждении Службой безопасности Украины уголовного производства по Аркадию Бабченко не соответствует действительности“, — сказали „Настоящему времени“ в пресс-службе СБУ.

Ранее журналист, сейчас проживающий в Эстонии, заявил, что в базе данных украинских пограничников есть ориентировка на него от СБУ, согласно которой, после пересечения границы Украины его должны задержать и доставить в СИЗО для проведения досудебных следственных действий.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал в Россию.

Бронепоезд, на котором он путешествует, утром 12 сентября приехал в Приморский край. Кадры с поездом опубликовал телеканал „Россия 1“, особо при этом подчеркнув, что поезд пересек станцию Хасан на границе РФ и КНДР в „обстановке абсолютной секретности“. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил „Интерфаксу“, что Ким Чен Ын уже находится в России.