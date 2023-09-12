ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (565-й день) | Латвия и Литва закрывают въезд в страны для российских автомобилей, Эстония ограничения пока не ввела
Подводим итоги еще одного дня войны.
Власти Литвы и Латвии перестали пропускать на территорию Евросоюза автомобили из России. Эстония ограничения пока не ввела.
Таможенное управление при Службе государственных доходов Латвии объявило о запрете пропуска в страну автомобилей с российскими номерами через границу с Беларусью и РФ.
„Автомобили, зарегистрированные в России, не будут пропущены через границу. Смотреть будут не на паспорт гражданина, а на регистрационный номер автомобиля“, — заявили в ведомстве. Запрет начинает действовать с 18:00 12 сентября.
Россиянам можно будет вернуться из Евросоюза на родину на легковых транспортных средствах, зарегистрированных в РФ, если они не задекларированы как товары и используются только как средство передвижения.
Журналист Бабченко заявил о том, что СБУ возбудила уголовное дело. СБУ это отрицает
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против российского журналиста Аркадий Бабченко. Последний живет с Таллинне и открыто выступает против действий России по отношению к Украине: летом этого года он закидал яйцами посольство России в Эстонии.
„Информация о якобы возбуждении Службой безопасности Украины уголовного производства по Аркадию Бабченко не соответствует действительности“, — сказали „Настоящему времени“ в пресс-службе СБУ.
Ранее журналист, сейчас проживающий в Эстонии, заявил, что в базе данных украинских пограничников есть ориентировка на него от СБУ, согласно которой, после пересечения границы Украины его должны задержать и доставить в СИЗО для проведения досудебных следственных действий.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал в Россию.
Бронепоезд, на котором он путешествует, утром 12 сентября приехал в Приморский край. Кадры с поездом опубликовал телеканал „Россия 1“, особо при этом подчеркнув, что поезд пересек станцию Хасан на границе РФ и КНДР в „обстановке абсолютной секретности“. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил „Интерфаксу“, что Ким Чен Ын уже находится в России.
В офисе Зеленского заявили, что Украина не будет расследовать ракетный обстрел Константиновки. Для Киева „все очевидно“ — это „один из ракетных ударов Российской Федерации“.
„Зачем расследование, если для нас все очевидно? У нас более шести тысяч ракет прилетело. Мы каждые обломки должны подтверждать, потому что кто-то вышел и сказал: „Вы знаете, это Украина сама себя атакует“? Для нас очевидно и подтверждено, что это один из ракетных ударов Российской Федерации, которая каждую ночь и каждый день по тем или иным городам, особенно приграничным, где идет зона боевых действия наносит Российская Федерация“, — сказал Подоляк.
По его словам, удар по Константиновке был нанесен из ракетной системы залпового огня.
Украинский производитель грузовых самолетов „Антонов“ начнет выпускать беспилотники.
Украинское государственное предприятие „Антонов“, специализирующееся на разработке и производстве грузовых самолетов серии „Ан“, начнет производить беспилотники, сообщает Reuters со ссылкой на презентацию „Укроборонпрома“.
В презентации говорится, что „Антонов“ открыл новый центр БПЛА „с целью расширения возможностей производства беспилотных систем и оказания поддержки частным производителям беспилотных систем с точки зрения опыта и услуг“. Авторы презентации отметили, что центр также будет предлагать широкий спектр услуг, включая экспериментальные аэродинамические исследования, создание тренажеров для обучения операторов БПЛА и разработку стандартов компонентов.
Правительство Швеции изучит возможность поставки Украине самолетов Gripen, - Sveriges Radio Ekot
Как сообщает издание, Вооруженные силы страны дадут ответ в ноябре, после чего вопросом, отправлять самолеты или нет, должно заняться правительство.
Также власти Швеции хотят изучить, как отправка самолетов скажется на обороноспособности и как быстро на замену отправленным придут новые Gripen.
Reuters: Евросоюз отменит санкции против трех российских бизнесменов — Фархада Ахмедова, Григория Березкина и Александра Шульгина.
По данным источников агентства, власти ЕС не будут продлевать санкции против председателя совета директоров группы ЕСН Григория Березкина, инвестора и миллиардера Фархада Ахмедова, а также бывшего главы Ozon Александра Шульгина. Срок действующих ограничений истечет на этой неделе.
О причинах такого решения собеседники Reuters не сообщили. В начале сентября стало известно, что Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге постановил снять санкции с Шульгина.
Польша продлила запрет на импорт украинского зерна
Об этом решении польских властей сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
„Правительство защищает польских фермеров. Мы не откроем границы для украинского зерна. Эмбарго остается!“ — написал он, упомянув правящую партию „Право и Справедливость“, у которой большинство в польском сейме.
Перед этим Моравецкий опубликовал в соцсетях предвыборный ролик партии, заявив, что Варшава не позволит „затопить себя украинским зерном“ независимо от решения Еврокомиссии.
После полномасштабного российского вторжения в Украину традиционные маршруты поставок украинского зерна в третьи страны, в том числе через черноморские порты, оказались заблокированы. Евросоюз убедил Польшу выступить в качестве главного наземного перевалочного узла для украинского зерна.
Из-за проблем логистики украинское зерно стало оседать в странах Европы, что отразилось на местных фермерах. В самой Польше компании начали закупать более дешевое украинское зерно, что вызвало убытки у местных производителей.
В апреле правительство Польши решило ограничить импорт зерна и ряда продовольственной продукции из Украины. Вскоре к запрету присоединились Венгрия, Словакия и Болгария. В мае Еврокомиссия запретила экспорт из Украины в эти страны до 5 июня, а также одобрила финансовую поддержку для местных фермеров и пообещала проработать меры по облегчению транзита.
В Украине выступали против продления эмбарго. Президент Владимир Зеленский грозил, что страна обратится в арбитраж, если ограничения продлят.
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль привезла в Россию своих пони — на самолете Минобороны РФ.
Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая летом 2023 года переехала жить в Россию, привезла в Ленинградскую область двух своих пони, сообщает The Insider. Ранее об отправке пони в Россию писал близкий к Минобороны РФ телеграм-канал Fighterbomber.
„Товарищи авиаторы, которые сейчас под погрузку в Артеке стоят. Там вместо геройского отряда вам хотят пони загрузить. Если прям стране сегодня ну очень нужны пони, то летите, конечно, с пони, но напишите мне, чьи они. Очень интересно“, — говорилось в сообщении канала, опубликованном 7 сентября. Через два дня Fighterbomber написал, что „важные и секретные пони улетели отдельным бортом“.
В тот же день 9 сентября в соцсетях „Конного клуба Ткаченко Алены“, расположенного в Ленинградской области, появился пост о доставке двух пони: „Мы встречали из аэропорта Пулково двух очаровательных поней, они пересекли шесть границ, маршрут начинался в Австрии“.
The Insider уточняет, что, судя по фотографиям из Пулково, пони в Ленинградскую область доставил Ил-76МД с бортовым номером RF-76762. Этот самолет принадлежит 224 летному отряду Минобороны РФ.
Российские военные обстреляли село в Донбассе, погибла местная жительница
Как рассказала „Суспільне“ спикер прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева, войска РФ нанесли удар по селу Водяному Волновахского района около полудня 12 сентября.
По предварительным данным, обстрел велся из артиллерии.
В результате удара погибла 60-летняя местная жительница.
Прокуратура открыла расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.
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